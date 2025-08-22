Gold Price Today: भारत में सोने की कीमतों में मामूली तेजी, खरीदने से पहले जानें अपने शहरों के दाम
22 अगस्त, 2025 को, भारत में सोने की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई, 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने दोनों के लिए 1 रुपये प्रति ग्राम की मामूली वृद्धि हुई। 24 कैरेट सोने की कीमत 10,075 रुपये से बढ़कर 10,076 रुपये प्रति ग्राम हो गई, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत अब 9,230 रुपये से बढ़कर 9,231 रुपये प्रति ग्राम हो गई है।
Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 10:19:41 AM (IST)
Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 10:19:41 AM (IST)
सोने के भाव में मामूली तेजी। (फाइल फोटो)
HighLights
- 24 कैरेट सोना 10,076 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंचा।
- 22 कैरेट सोना 9,231 रुपये प्रति ग्राम दर्ज हुआ।
- 18 कैरेट सोना 7,553 रुपये प्रति ग्राम स्थिर रहा।
बिजनेस डेस्क। भारत में आज सोने की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है। नवीनतम बाजार आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमत में प्रति ग्राम 1 रुपये का इजाफा हुआ है। हालांकि 18 कैरेट सोने की कीमत स्थिर बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामूली उतार-चढ़ाव वैश्विक सोना बाजार की रोजाना की गतिविधियों को दर्शाता है।
24 और 22 कैरेट सोने के भाव
24 कैरेट सोना आज 10,076 रुपये प्रति ग्राम हो गया है, जबकि कल यह 10,075 रुपये प्रति ग्राम था। इसी तरह 22 कैरेट सोना अब 9,231 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है, जो कल के मुकाबले 1 रुपये ज्यादा है। 18 कैरेट सोना 7,553 रुपये प्रति ग्राम की दर पर स्थिर बना हुआ है।
प्रमुख शहरों में सोने के रेट
- मुंबई: 24 कैरेट- 10,076 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट- 9,231 रुपये प्रति ग्राम
- दिल्ली: 24 कैरेट- 10,091 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट- 9,246 रुपये प्रति ग्राम, 18 कैरेट- 7,566 रुपये प्रति ग्राम
- चेन्नई: 24 कैरेट- 10,076 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट- 9,231रुपये प्रति ग्राम, 18 कैरेट- 7,631 रुपये प्रति ग्राम
- कोलकाता: 24 कैरेट- 10,076 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट- 9,231 रुपये प्रति ग्राम
- बेंगलुरु: 24 कैरेट- 10,076 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट- 9,231रुपये प्रति ग्राम
- हैदराबाद: 24 कैरेट- 10,076 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट – 9,231 रुपये प्रति ग्राम
दिल्ली में सोना सबसे महंगा
हालांकि आज सोने की कीमतों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली में सोना अन्य शहरों की तुलना में सबसे महंगा है। निवेशक और खरीदारों के लिए यह उतार-चढ़ाव सोने की खरीद पर असर डाल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों के चलते सोने के दामों में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं।