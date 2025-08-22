Gold Price Today: भारत में सोने की कीमतों में मामूली तेजी, खरीदने से पहले जानें अपने शहरों के दाम

बिजनेस डेस्क। भारत में आज सोने की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है। नवीनतम बाजार आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमत में प्रति ग्राम 1 रुपये का इजाफा हुआ है। हालांकि 18 कैरेट सोने की कीमत स्थिर बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामूली उतार-चढ़ाव वैश्विक सोना बाजार की रोजाना की गतिविधियों को दर्शाता है।

24 और 22 कैरेट सोने के भाव 24 कैरेट सोना आज 10,076 रुपये प्रति ग्राम हो गया है, जबकि कल यह 10,075 रुपये प्रति ग्राम था। इसी तरह 22 कैरेट सोना अब 9,231 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है, जो कल के मुकाबले 1 रुपये ज्यादा है। 18 कैरेट सोना 7,553 रुपये प्रति ग्राम की दर पर स्थिर बना हुआ है।