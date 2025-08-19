Gold Rate Today: सोने की चमक हुई फीकी... 1 लाख रुपये पहुंची गोल्ड की कीमत, देखें अपने शहर के भाव
भारत में 19 अगस्त 2025 को सोने के दामों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। 24, 22 और 18 कैरेट सोने के भाव क्रमशः ₹10,075, ₹9,235 और ₹7,556 प्रति ग्राम रहे। प्रमुख शहरों में कीमतों में मामूली अंतर देखा गया। विशेषज्ञों ने उपभोक्ताओं को स्थानीय दरें जांचने की सलाह दी।
Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 11:46:36 AM (IST)
Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 11:46:36 AM (IST)
सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। (फाइल फोटो)
HighLights
- 24 कैरेट सोना ₹10,075, 43 रुपये की गिरावट।
- 22 कैरेट सोना ₹9,235, 40 रुपये कम हुआ।
- 18 कैरेट सोना ₹7,556, 33 रुपये कम दर्ज।
बिजनेस डेस्क, इंदौर। भारत में आज 19 अगस्त 2025 को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से बुलियन मार्केट में जारी उतार-चढ़ाव के बीच 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दामों में थोड़ी कमी दर्ज की गई।
24, 22 और 18 कैरेट सोने के दाम
आज 24 कैरेट (99.9% शुद्धता) सोना 10,075 रुपये प्रति ग्राम पर दर्ज किया गया, जो कल के मुकाबले 43 रुपये सस्ता है। वहीं, 22 कैरेट (91.6% शुद्धता) सोने का दाम 9,235 रुपये प्रति ग्राम रहा, जिसमें 40 रुपये की गिरावट आई है। 18 कैरेट सोना 7,556 रुपये प्रति ग्राम पर है, जो 33 रुपये कम हुआ है।
प्रमुख शहरों में सोने के भाव
- चेन्नई: 24 कैरेट 10,075 रुपये, 22 कैरेट 9,235 रुपये, 18 कैरेट 7,635 प्रति ग्राम रुपये।
- मुंबई: 24 कैरेट 10,075 रुपये, 22 कैरेट 9,235 रुपये, 18 कैरेट 7,556 प्रति ग्राम रुपये।
- दिल्ली: 24 कैरेट 10,090 रुपये, 22 कैरेट 9,250 रुपये, 18 कैरेट 7,569 प्रति ग्राम रुपये।
- कोलकाता: 24 कैरेट 10,075 रुपये, 22 कैरेट 9,235 रुपये, 18 कैरेट 7,556 प्रति ग्राम रुपये।
- बैंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे: 24 कैरेट 10,075 रुपये, 22 कैरेट 9,235 रुपये, 18 कैरेट 7,556 प्रति ग्राम रुपये।
- वडोदरा और अहमदाबाद: 24 कैरेट 10,080 रुपये, 22 कैरेट 9,240 रुपये, 18 कैरेट 7,560 प्रति ग्राम रुपये।
उतार-चढ़ाव के कारण
पिछले कुछ महीनों में सोने के दामों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। लेकिन हालिया दिनों में वैश्विक बाजार की परिस्थितियां, मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव और निवेशकों की धारणा ने दामों पर असर डाला है।
उपभोक्ताओं के लिए सुझाव
विशेषज्ञों का कहना है कि सोने के दामों में यह गिरावट अस्थायी हो सकती है। खरीदारों और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय ज्वैलर्स से ताजा रेट की पुष्टि करें, क्योंकि टैक्स और मेकिंग चार्जेस के कारण कीमतों में अंतर हो सकता है।