Gold Rate Today: सोने की चमक हुई फीकी... 1 लाख रुपये पहुंची गोल्ड की कीमत, देखें अपने शहर के भाव

बिजनेस डेस्क, इंदौर। भारत में आज 19 अगस्त 2025 को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से बुलियन मार्केट में जारी उतार-चढ़ाव के बीच 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दामों में थोड़ी कमी दर्ज की गई।

24, 22 और 18 कैरेट सोने के दाम आज 24 कैरेट (99.9% शुद्धता) सोना 10,075 रुपये प्रति ग्राम पर दर्ज किया गया, जो कल के मुकाबले 43 रुपये सस्ता है। वहीं, 22 कैरेट (91.6% शुद्धता) सोने का दाम 9,235 रुपये प्रति ग्राम रहा, जिसमें 40 रुपये की गिरावट आई है। 18 कैरेट सोना 7,556 रुपये प्रति ग्राम पर है, जो 33 रुपये कम हुआ है।