Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज दिखी तेजी, देखें आपके शहर में गोल्ड के भाव

बिजनेस डेस्क। भारत में सोने की कीमतें आज 28 अगस्त 2025 को फिर बढ़ गईं। त्योहारी सीजन में घरेलू मांग की मजबूती, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और रूस-यूक्रेन युद्ध से उपजे वैश्विक आर्थिक अनिश्चित माहौल ने सोने को सुरक्षित निवेश का साधन बना दिया है। इसके चलते देशभर में सभी कैरेट की दरों में ₹1 की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

24, 22 और 18 कैरेट सोने की नई दरें आज 24 कैरेट सोना 1 रुपये बढ़कर 10,245 रुपये प्रति ग्राम हो गया। 22 कैरेट सोने की कीमत भी 1 रुपये बढ़कर 9,391 रुपये प्रति ग्राम हो गई। इसी तरह 18 कैरेट सोने का भाव अब 7,684 रुपये प्रति ग्राम है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों में यह तेजी निकट भविष्य में भी जारी रह सकती है।

दिल्ली और मुंबई में रेट दिल्ली में 24 कैरेट सोना 10,259 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 9,405 रुपये और 18 कैरेट 7,695 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया। वित्तीय राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव 10,244 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 9,390 रुपये और 18 कैरेट 7,683 रुपये प्रति ग्राम रहा। चेन्नई और कोलकाता की कीमतें चेन्नई में 24 कैरेट सोना 10,244 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट 9,390 रुपये रहा। यहां 18 कैरेट सोना 7,770 रुपये प्रति ग्राम पर दर्ज किया गया। वहीं कोलकाता में कीमतें मुंबई जैसी ही रहीं 24 कैरेट 10,244 रुपये, 22 कैरेट 9,390 रुपये और 18 कैरेट 7,683 रुपये प्रति ग्राम।