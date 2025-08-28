मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज दिखी तेजी, देखें आपके शहर में गोल्ड के भाव

    28 अगस्त 2025 को भारत में सोने की कीमतें फिर बढ़ीं। 24 कैरेट सोना 10,245 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 9,391 रुपये और 18 कैरेट 7,684 रुपये हो गया। त्योहारी मांग, अमेरिका के टैरिफ और रूस-यूक्रेन युद्ध से उपजे वैश्विक संकट ने सोने को सुरक्षित निवेश का साधन बना दिया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 11:07:06 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 11:07:06 AM (IST)
    Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज दिखी तेजी, देखें आपके शहर में गोल्ड के भाव
    आज के सोने के भाव। (फोटो- एआई जनरेटेड)

    HighLights

    1. 24 कैरेट सोना 10,245 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंचा।
    2. 22 कैरेट सोने की कीमत 9,391 रुपये प्रति ग्राम।
    3. 18 कैरेट सोना 7,684 रुपये प्रति ग्राम हुआ।

    बिजनेस डेस्क। भारत में सोने की कीमतें आज 28 अगस्त 2025 को फिर बढ़ गईं। त्योहारी सीजन में घरेलू मांग की मजबूती, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और रूस-यूक्रेन युद्ध से उपजे वैश्विक आर्थिक अनिश्चित माहौल ने सोने को सुरक्षित निवेश का साधन बना दिया है। इसके चलते देशभर में सभी कैरेट की दरों में ₹1 की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

    24, 22 और 18 कैरेट सोने की नई दरें

    आज 24 कैरेट सोना 1 रुपये बढ़कर 10,245 रुपये प्रति ग्राम हो गया। 22 कैरेट सोने की कीमत भी 1 रुपये बढ़कर 9,391 रुपये प्रति ग्राम हो गई। इसी तरह 18 कैरेट सोने का भाव अब 7,684 रुपये प्रति ग्राम है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों में यह तेजी निकट भविष्य में भी जारी रह सकती है।

    दिल्ली और मुंबई में रेट

    दिल्ली में 24 कैरेट सोना 10,259 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 9,405 रुपये और 18 कैरेट 7,695 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया। वित्तीय राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव 10,244 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 9,390 रुपये और 18 कैरेट 7,683 रुपये प्रति ग्राम रहा।

    चेन्नई और कोलकाता की कीमतें

    चेन्नई में 24 कैरेट सोना 10,244 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट 9,390 रुपये रहा। यहां 18 कैरेट सोना 7,770 रुपये प्रति ग्राम पर दर्ज किया गया। वहीं कोलकाता में कीमतें मुंबई जैसी ही रहीं 24 कैरेट 10,244 रुपये, 22 कैरेट 9,390 रुपये और 18 कैरेट 7,683 रुपये प्रति ग्राम।

    naidunia_image

    बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे

    आईटी हब बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में भी सोने की कीमतें मुंबई जैसी ही रहीं। यहां 24 कैरेट सोना 10,244 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 9,390 रुपये और 18 कैरेट 7,683 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है।

    naidunia_image

    अहमदाबाद और वडोदरा

    गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा में दरें थोड़ी अधिक रहीं। यहां 24 कैरेट सोना 10,249 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 9,395 रुपये और 18 कैरेट 7,687 रुपये प्रति ग्राम पर दर्ज किया गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.