Gold Price Today: 25 सितंबर को सोने की कीमत में बड़ी गिरावट, जानें अपने शहर में भाव

बिजनेस डेस्क। भारत में सोने की कीमतों में गुरुवार, 25 सितंबर 2025 को भारी गिरावट दर्ज की गई। लगातार उतार-चढ़ाव के बीच आज सोने की दरों में तेज गिरावट आई है। 24 कैरेट सोना 93 रुपये प्रति ग्राम टूटकर 11,444 रुपये पर आ गया, जबकि बुधवार को यह 11,537 रुपये प्रति ग्राम था। इसी तरह 22 कैरेट सोना 85 रुपये घटकर 10,490 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 70 रुपये गिरकर 8,583 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया।

शहरवार सोने की कीमतें आज देश के प्रमुख शहरों में भी सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,15,510 रुपये प्रति 10 ग्राम और मुंबई में 1,15,360 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। चेन्नई में यह 1,15,630 रुपये और बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता में 1,15,360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दर्ज किया गया। जयपुर और लखनऊ में 1,15,520 रुपये, जबकि अहमदाबाद में 1,15,420 रुपये पर कारोबार हुआ।

वैश्विक कारणों का असर विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों में यह गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिले संकेतों के कारण है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व अधिकारियों की हालिया टिप्पणियों ने बाजार को झटका दिया है। पहले जहां आक्रामक दर कटौती की उम्मीद थी। अब "प्रतीक्षा और देखो" की रणनीति अपनाई जा रही है। इस बदले रुख से अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है, जिससे सोना विदेशी निवेशकों के लिए कम आकर्षक हो गया। घरेलू कारक और रुपये की मजबूती भारत में सोने की कीमतें सीधे रुपये-डॉलर विनिमय दर से प्रभावित होती हैं। हाल ही में रुपये की मजबूती ने सोने के आयात को सस्ता बना दिया है, जिसके चलते घरेलू कीमतों पर दबाव आया। हालांकि, त्योहार और शादियों के सीजन में सोने की मांग बढ़ने से कीमतों को सहारा मिल सकता है।