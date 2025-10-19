मेरी खबरें
    Gold Price Today: धनतेरस पर सोने ने बनाया नया रिकॉर्ड, 3 हजार रुपये की लगाई छलांग; क्या है आपके यहां कीमत

    धनतेरस पर सोने की कीमतों में भारी उछाल देखा गया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोना ₹1,32,953 प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। बढ़ती मांग के चलते कई ज्वेलरी स्टोरों पर सिक्कों की कमी की आशंका जताई जा रही है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 10:31:56 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 10:37:56 AM (IST)
    सोने की कीमत में धनतेरस पर बहुत ज्यादा तेजी आई है। (फाइल फोटो)

    1. धनतेरस पर सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे।
    2. दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,32,953 रुपये प्रति 10 ग्राम।
    3. प्रमुख शहरों में 3,000 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी।

    बिजनेस डेस्क। धनतेरस के शुभ अवसर पर सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। देशभर में निवेशकों और खरीदारों के बीच भारी मांग के चलते सोने के दाम नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। शनिवार को 24 कैरेट सोना 1,32,953 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो 3,350 रुपये की वृद्धि है। 22 कैरेट सोना 1,21,883 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जिसमें 3,070 रुपये की बढ़ोतरी हुई।

    त्योहार पर बढ़ी मांग

    धनतेरस को मां लक्ष्मी की पूजा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए लोग ऊंचे दामों पर भी खरीदारी करने से नहीं झिझक रहे हैं। आभूषण बाजारों में भीड़ बढ़ने के चलते कई दुकानों पर सोने के सिक्कों की कमी की आशंका जताई जा रही है।


    देश के प्रमुख शहरों में सोने के भाव

    • दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,32,953 रुपये और 22 कैरेट 1,21,883 रुपयेरहा।

    • चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,33,121 रुपये और 22 कैरेट 1,22,031 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

    • मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,32,807 रुपये और 22 कैरेट 1,21,737 रुपये रहा।

    • कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,32,805 रुपये और 22 कैरेट 1,21,735 रुपये रहा।

    • बेंगलुरु और पुणे में भी दामों में 3,000 रुपये से अधिक की वृद्धि देखी गई।

    भारत में सोने की स्थिति

    भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता देश है। आभूषण उद्योग की भारी मांग के चलते देश में सोने का आयात निरंतर बढ़ रहा है। 24 कैरेट सोना 99.99% शुद्ध होता है, जबकि 22 कैरेट सोने में तांबा और जिंक जैसे धातु मिश्रित होते हैं, जिससे यह आभूषण निर्माण के लिए उपयुक्त बनता है।

