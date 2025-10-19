Gold Price Today: धनतेरस पर सोने ने बनाया नया रिकॉर्ड, 3 हजार रुपये की लगाई छलांग; क्या है आपके यहां कीमत

बिजनेस डेस्क। धनतेरस के शुभ अवसर पर सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। देशभर में निवेशकों और खरीदारों के बीच भारी मांग के चलते सोने के दाम नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। शनिवार को 24 कैरेट सोना 1,32,953 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो 3,350 रुपये की वृद्धि है। 22 कैरेट सोना 1,21,883 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जिसमें 3,070 रुपये की बढ़ोतरी हुई।

त्योहार पर बढ़ी मांग धनतेरस को मां लक्ष्मी की पूजा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए लोग ऊंचे दामों पर भी खरीदारी करने से नहीं झिझक रहे हैं। आभूषण बाजारों में भीड़ बढ़ने के चलते कई दुकानों पर सोने के सिक्कों की कमी की आशंका जताई जा रही है।