आज सोने का भाव: आर्थिक उथल-पुथल के समय में निवेशकों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना रहा पीला धातु, लगातार बढ़ती कीमतों के प्रक्षेपवक्र पर उच्च बना हुआ था, क्योंकि ट्रम्प टैरिफ, रूस-यूक्रेन युद्ध, डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट, बढ़ती मुद्रास्फीति दरें और निवेशकों द्वारा कीमती धातु की जमाखोरी के कारण वैश्विक स्तर पर उथल-पुथल मची हुई थी, और इसके अलावा, आने वाले त्योहारी सीजन के कारण, लोगों द्वारा सोना खरीदने में वृद्धि हुई है।

लेकिन हाल ही में, सोने की कीमतों ने खरीदारों को बहुत राहत दी है, क्योंकि सभी शुद्धता वाले सोने की कीमतों में काफी गिरावट आई है। यहां विभिन्न शुद्धता वाले सोने की कीमतें दी गई हैं: भारत में 24K सोने की कीमत 12,229 रुपये है, जो 186 रुपये की गिरावट है, 22K सोने के लिए, कीमत 11,210 रुपये है, जो 170 रुपये की गिरावट है, और 18K सोने के लिए, कीमत 9,172 रुपये है, जो 139 रुपये की गिरावट है।

यहां भारत के प्रमुख शहरों में सोने की कीमतें दी गई हैं:

शहर 24K आज 24K कल 24K परिवर्तन 22K आज 22K कल 22K परिवर्तन 18K आज 18K कल 18K परिवर्तन

देश भर में 2,229 रुपये 12,415 रुपये - 186 रुपये 11,210 रुपये 11,380 रुपये - 170 रुपये 9,172 रुपये 9,311 रुपये - 139 रुपये

चेन्नई 12,284 रुपये 12,424 रुपये - 140 रुपये 11,260 रुपये 11,380 रुपये - 120 रुपये 9,330 रुपये 9,318 रुपये

मुंबई 12,229 रुपये 12,257 रुपये - 28 रुपये 11,210 रुपये 11,673 रुपये - 463 रुपये 9,172 रुपये 9,296 रुपये - 124 रुपये

दिल्ली 12,244 रुपये 12,260 रुपये - 16 रुपये 11,220 रुपये 11,676 रुपये - 456 रुपये 9,187 रुपये 9,311 रुपये - 124 रुपये

कोलकाता 12,229 रुपये 12,415 रुपये - 186 रुपये 11,210 रुपये 11,380 रुपये - 170 रुपये 9,172 रुपये 9,296 रुपये - 124 रुपये

बैंगलोर 12,229 रुपये 12,257 रुपये - 28 रुपये 11,210 रुपये 11,673 रुपये - 463 रुपये 9,172 रुपये 9,296 रुपये - 124 रुपये

हैदराबाद 12,229 रुपये 12,424 रुपये - 195 रुपये 11,210 रुपये 11,380 रुपये - 170 रुपये 9,172 रुपये 9,318 रुपये - 146 रुपये

केरल 12,229 रुपये 12,421 रुपये - 192 रुपये 11,210 रुपये 11,385 रुपये - 175 रुपये 9,172 रुपये 9,763 रुपये - 591 रुपये

पुणे 12,229 रुपये 12,066 रुपये 163 रुपये 11,210 रुपये 12,066 रुपये - 856 रुपये 9,172 रुपये 9,873 रुपये - 701 रुपये

वडोदरा 12,234 रुपये एन/ए एन/ए 11,210 रुपये एन/ए एन/ए 9,177 रुपये एन/ए एन/ए

अहमदाबाद 12,234 रुपये 13,175 रुपये - 941 रुपये 11,210 रुपये 12,138 रुपये - 928 रुपये 9,177 रुपये 9,931 रुपये - 754 रुपये