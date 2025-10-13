मेरी खबरें
    Gold Price Today: सोने की कीमतों में वृद्धि- जयपुर, नोएडा, पटना, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद, पुणे में ये हैं रेट

    वैश्विक अनिश्चितता और त्योहारी मांग के कारण सोने की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह वृद्धि हुई है, 24K सोना अब 12,555 रुपये (32 रुपये की वृद्धि), 22K 11,510 रुपये (30 रुपये की वृद्धि) और 18K 9,420 रुपये पर है, हालांकि अंतिम दरों की जांच स्थानीय जौहरी से करनी होगी।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 07:09:21 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 07:11:07 PM (IST)
    सोने का ताजा दाम।

    आज सोने का भाव: आज, पीली धातु की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह वृद्धि हुई, जो वैश्विक अनिश्चितता और अक्टूबर महीने के लिए त्योहारी मांग से प्रेरित है। 24K सोने की कीमत 12,555 रुपये है और इसमें 32 रुपये की वृद्धि हुई है, जबकि 22K सोना 11,510 रुपये पर है, जिसमें 30 रुपये की वृद्धि हुई है, और 18K सोना 9,420 रुपये पर है।


    दी गई कीमतें सांकेतिक हैं और इसमें जीएसटी, टीसीएस और अन्य स्थानीय शुल्क शामिल नहीं हो सकते हैं। सटीक दर के लिए, स्थानीय जौहरी से संपर्क करने की सिफारिश की जाती है:

    भारतीय शहर आज का 24K भाव (रु.) कल का 24K भाव (रु.) आज का 22K भाव (रु.) कल का 22K भाव (रु.) आज का 18K भाव (रु.) कल का 18K भाव (रु.)
    चेन्नई रु. 12545 रु. 12508 रु. 11499 रु. 11465 रु. 9330 लागू नहीं
    मुंबई रु. 12507 रु. 12508 रु. 11464 रु. 11465 रु. 9172 लागू नहीं
    दिल्ली रु. 12522 रु. 12434 रु. 11479 रु. 11390 रु. 9420 रु. 9326
    कोलकाता रु. 12507 रु. 12508 रु. 11464 रु. 11465 लागू नहीं लागू नहीं
    बैंगलोर रु. 12507 रु. 12508 रु. 11464 रु. 11465 लागू नहीं लागू नहीं
    हैदराबाद रु. 12507 रु. 12508 रु. 11464 रु. 11465 लागू नहीं लागू नहीं
    पुणे रु. 12507 रु. 12508 रु. 11464 रु. 11465 लागू नहीं लागू नहीं
    अहमदाबाद रु. 12512 रु. 12420 रु. 11469 रु. 11385 रु. 9177 रु. 9316
    जयपुर रु. 12431 लागू नहीं रु. 11396 लागू नहीं रु. 9327 लागू नहीं
    लखनऊ रु. 12431 लागू नहीं रु. 11396 लागू नहीं रु. 9327 लागू नहीं
    पटना रु. 12421 लागू नहीं रु. 11386 लागू नहीं रु. 9317 लागू नहीं
    नागपुर रु. 12416 लागू नहीं रु. 11381 लागू नहीं रु. 9312 लागू नहीं
    चंडीगढ़ रु. 12431 लागू नहीं रु. 11396 लागू नहीं रु. 9327 लागू नहीं
    गाजियाबाद रु. 12555 लागू नहीं रु. 11510 लागू नहीं रु. 9420 लागू नहीं
    नोएडा रु. 12522 रु. 12430 रु. 11479 रु. 11395 रु. 9395 रु. 9326

    सोने की दरें मांग और आपूर्ति, मुद्रास्फीति दर, ब्याज दर और अमेरिकी डॉलर मूल्य जैसे आर्थिक कारकों के कारण परिवर्तन के अधीन हैं। इसके अलावा, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, राजनीतिक अस्थिरता, सरकारी नीतियां और केंद्रीय बैंक की कार्रवाइयां हैं।

