Gold Price Today: सोने की कीमतों में वृद्धि- जयपुर, नोएडा, पटना, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद, पुणे में ये हैं रेट

भारतीय शहर आज का 24K भाव (रु.) कल का 24K भाव (रु.) आज का 22K भाव (रु.) कल का 22K भाव (रु.) आज का 18K भाव (रु.) कल का 18K भाव (रु.)

चेन्नई रु. 12545 रु. 12508 रु. 11499 रु. 11465 रु. 9330 लागू नहीं

मुंबई रु. 12507 रु. 12508 रु. 11464 रु. 11465 रु. 9172 लागू नहीं

दिल्ली रु. 12522 रु. 12434 रु. 11479 रु. 11390 रु. 9420 रु. 9326

कोलकाता रु. 12507 रु. 12508 रु. 11464 रु. 11465 लागू नहीं लागू नहीं

बैंगलोर रु. 12507 रु. 12508 रु. 11464 रु. 11465 लागू नहीं लागू नहीं

हैदराबाद रु. 12507 रु. 12508 रु. 11464 रु. 11465 लागू नहीं लागू नहीं

पुणे रु. 12507 रु. 12508 रु. 11464 रु. 11465 लागू नहीं लागू नहीं

अहमदाबाद रु. 12512 रु. 12420 रु. 11469 रु. 11385 रु. 9177 रु. 9316

जयपुर रु. 12431 लागू नहीं रु. 11396 लागू नहीं रु. 9327 लागू नहीं

लखनऊ रु. 12431 लागू नहीं रु. 11396 लागू नहीं रु. 9327 लागू नहीं

पटना रु. 12421 लागू नहीं रु. 11386 लागू नहीं रु. 9317 लागू नहीं

नागपुर रु. 12416 लागू नहीं रु. 11381 लागू नहीं रु. 9312 लागू नहीं

चंडीगढ़ रु. 12431 लागू नहीं रु. 11396 लागू नहीं रु. 9327 लागू नहीं

गाजियाबाद रु. 12555 लागू नहीं रु. 11510 लागू नहीं रु. 9420 लागू नहीं