Gold Price Today: इंदौर सराफा बाजार, रतलाम सराफा बाजार और उज्जैन सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सोने-चांदी के दामों का उतार-चढ़ाव बाजार के साथ गहनों के खरीदारों को भी परेशान कर रहा है। दो दिन से आई गिरावट बुधवार को फिर से थमकर तेजी की ओर बढ़ गई। चांदी और सोने दोनों के दाम में उछाल देखा गया। बुधवार को इंदौर में सोना केडबरी 2000 उछलकर 120500 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 8000 उछलकर 148000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।
ज्वेलर्स का कहना है कि फेड की दो दिनी नीति बैठक के दिन में बाद में 25 आधार अंकों की ब्याज दरों में कटौती के साथ समाप्त होने की व्यापक रूप से उम्मीद है। कम ब्याज दरें आमतौर पर सोने को समर्थन देती हैं। फेड अध्यक्ष जेरोम पावेल संकेत देते हैं कि आगे की कटौती में देरी हो सकती है या मुद्रास्फीति चिंता का विषय बनी रहती है, तो उच्च वास्तविक प्रतिफल या मजबूत डालर सोने की अपील को कम कर सकते हैं।
इंदौर सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट
इंदौर सराफा में सोना केडबरी रवा नकद में 120500, सोना (आरटीजीएस) 123000, सोना 22 कैरेट 108000 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। मंगलवार को सोना 118500 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 148000, चांदी आरटीजीएस 149000, चांदी टंच 148000 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 1800 रुपये प्रति नग बिका। मंगलवार को चांदी 140000 रुपये पर बंद हुई थी।
रतलाम सराफा बाजार में चांदी चौरसा 149000, टंच 149100, सोना स्टैंडर्ड 124000 से 123950 रुपये। (आरटीजीएस भाव)
उज्जैन सराफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड 120500, सोना रवा 120400, चांदी पाट 148200, चांदी टंच 148100, सिक्का 1800 रुपये प्रति नग रहा।