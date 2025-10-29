Gold Price Today: इंदौर सराफा बाजार और रतलाम सराफा बाजार में सोने और चांदी का रेट जानिए यहां

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में धनतेरस से चल रही सतत मंदी से बाजार में घबराहट का माहौल बना हुआ है। पहले चांदी पर प्रीमियम खत्म हुई और अब सोने पर भी प्रीमियम हटा दी गई है। अब सोना एमसीएक्स के भाव पर बिक रहा है। मंगलवार को कॉमेक्स पर सोना वायदा 4000 डॉलर प्रति औंस से नीचे गिरकर 3902 डॉलर प्रति औंस और चांदी वायदा 45.91 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया।

दरअसल, अमेरिका-चीन व्यापार तनाव कम होने के संकेतों ने फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक से पहले सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग घटने की उम्मीद है। इसके चलते अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में छोटे और शार्ट-टर्म के निवेशकों की मुनाफावसूली की बिकवाली देखी जा रही है। कीमती धातुओं में मंदी को सपोर्ट मिल रहा है। इसका असर भारतीय बाजारों पर भी तेजी से देखा जा रहा है।

और गिरावट की उम्मीद मंगलवार को इंदौर सराफा बाजार में सोना केडबरी 4500 रुपये टूटकर 118500 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 7000 रुपये घटकर 140000 रुपये प्रति किलो रह गई। घटे दामों पर भी फिलहाल ग्राहकी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है क्योंकि खरीदार और गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली मुलाकात में एक बड़ी सफलता का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इस वार्ता को लेकर आशावाद ने भू-राजनीतिक जोखिमों से बचाव के रूप में सोने की मांग को कम कर दिया है।