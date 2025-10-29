मेरी खबरें
    Gold Price Today: इंदौर सराफा बाजार और रतलाम सराफा बाजार में सोने और चांदी का रेट जानिए यहां

    मध्य प्रदेश के सराफा बाजारों में सोने और चांदी के रेट में लगातार गिरावट आ रही है। सोने का रेट 4500 रुपये और चांदी के रेट 7000 रुपये गिरे हैं। दीपावली के बाद से ही लगातार सोने और चांदी के रेट कम होते जा रहे हैं। घटे दामों पर भी फिलहाल ग्राहकी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है क्योंकि खरीदार और गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं।

    By Lokesh Solanki
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 12:14:06 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 12:32:07 PM (IST)
    HighLights

    1. पहले चांदी पर प्रीमियम खत्म हुई और अब सोने पर भी प्रीमियम हटा दी गई है।
    2. कीमती धातुओं में मंदी को सपोर्ट मिल रहा है, भारतीय बाजारों पर दिख रहा असर।
    3. इंदौर में सोना केडबरी 4500 रुपये टूटकर 118500 रुपये प्रति दस ग्राम पहुंचा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में धनतेरस से चल रही सतत मंदी से बाजार में घबराहट का माहौल बना हुआ है। पहले चांदी पर प्रीमियम खत्म हुई और अब सोने पर भी प्रीमियम हटा दी गई है। अब सोना एमसीएक्स के भाव पर बिक रहा है। मंगलवार को कॉमेक्स पर सोना वायदा 4000 डॉलर प्रति औंस से नीचे गिरकर 3902 डॉलर प्रति औंस और चांदी वायदा 45.91 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया।

    दरअसल, अमेरिका-चीन व्यापार तनाव कम होने के संकेतों ने फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक से पहले सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग घटने की उम्मीद है। इसके चलते अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में छोटे और शार्ट-टर्म के निवेशकों की मुनाफावसूली की बिकवाली देखी जा रही है। कीमती धातुओं में मंदी को सपोर्ट मिल रहा है। इसका असर भारतीय बाजारों पर भी तेजी से देखा जा रहा है।


    और गिरावट की उम्मीद

    मंगलवार को इंदौर सराफा बाजार में सोना केडबरी 4500 रुपये टूटकर 118500 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 7000 रुपये घटकर 140000 रुपये प्रति किलो रह गई। घटे दामों पर भी फिलहाल ग्राहकी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है क्योंकि खरीदार और गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं।

    इस सप्ताह के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली मुलाकात में एक बड़ी सफलता का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इस वार्ता को लेकर आशावाद ने भू-राजनीतिक जोखिमों से बचाव के रूप में सोने की मांग को कम कर दिया है।

    कॉमेक्स पर सोना वायदा बढ़कर 3902 डॉलर तक जाने के बाद ऊपर में 4019 डॉलर और नीचे में 3885 डॉलर प्रति औंस और चांदी 45.91 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 47.21 डालर और नीचे में 45.54 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    इंदौर सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट

    इंदौर के बंद भाव सोना केडबरी रवा नकद में 118500, सोना (आरटीजीएस) 120000, सोना 22 कैरेट 106800 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। सोमवार को सोना 123000 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 140000, चांदी आरटीजीएस 141500, चांदी टंच 141000 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 1800 रुपये प्रति नग बिका। सोमवार को चांदी 147000 रुपये पर बंद हुई थी।

    रतलाम सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट

    रतलाम सराफा में चांदी चौरसा 146000, टंच 146100, सोना स्टैंडर्ड 121000 से 120950 रुपये। (आरटीजीएस भाव)

