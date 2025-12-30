Gold Price Today: सोने की कीमतों में तेजी, चांदी 9 हजार रुपये महंगी; जानें अपने शहर के ताजा भाव
30 दिसंबर को सर्राफा बाजार में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। चांदी में 9 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक का उछाल आया, जबकि सोना भी 800 रुपये से ज्यादा महंगा ...और पढ़ें
Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 12:02:15 PM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 12:02:15 PM (IST)
सोने-चांदी की कीमतों में तेजी। (फाइल फोटो)
HighLights
- सोना 800 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा
- कानपुर-लखनऊ में चांदी सबसे महंगी
- रायपुर में सोना और चांदी सबसे सस्ती
बिजनेस डेस्क। 30 दिसंबर, मंगलवार को सर्राफा बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिली। सुबह से ही चांदी की कीमतों में ताबड़तोड़ तेजी दर्ज की गई, वहीं सोना भी मजबूती के साथ कारोबार करता नजर आया।
चांदी ने एक ही झटके में निवेशकों और कारोबारियों को चौंका दिया है। महज कुछ घंटों में चांदी 9 हजार रुपये प्रति किलो से ज्यादा महंगी हो गई, जबकि सोने में भी 800 रुपये से अधिक की तेजी दर्ज की गई।
एमसीएक्स पर सोने की कीमत
- एमसीएक्स पर सुबह करीब 10.30 बजे 10 ग्राम सोने का भाव 1,35,770 रुपये दर्ज किया गया। इसमें 828 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखी गई।
- कारोबार के दौरान सोने ने 1,35,292 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो और 1,36,044 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई स्तर छू लिया। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक बाजारों में मजबूती और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के चलते सोने में यह उछाल देखने को मिला है।
चांदी की कीमत ने बनाया रिकॉर्ड
- चांदी की बात करें तो इसमें सबसे तेज उछाल देखने को मिला। सुबह 10.30 बजे के आसपास 1 किलो चांदी का भाव 2,33,361 रुपये पर पहुंच गया। इसमें 8,932 रुपये प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई।
- कारोबार के दौरान चांदी ने 2,31,100 रुपये प्रति किलो का निचला स्तर और 2,36,907 रुपये प्रति किलो का ऊपरी स्तर बनाया। औद्योगिक मांग और निवेशकों की मजबूत खरीदारी को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है।
शहरों में क्या चल रहे हैं भाव
- देश के प्रमुख शहरों में भी सोना-चांदी महंगे हो गए हैं। पटना में सोना 1,35,870 रुपये और चांदी 2,33,630 रुपये प्रति किलो रही।
- जयपुर में सोना 1,35,920 रुपये और चांदी 2,33,730 रुपये पर पहुंची। कानपुर और लखनऊ में चांदी सबसे महंगी रही, जहां इसका भाव 2,33,820 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया।
कहां सस्ता, कहां महंगा
रायपुर में सोना सबसे सस्ता रहा, जहां 10 ग्राम का भाव 1,35,800 रुपये रहा। वहीं चांदी भी रायपुर में सबसे कम 2,33,510 रुपये प्रति किलो पर बिकती नजर आई। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी कीमती धातुओं में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।