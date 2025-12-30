Gold Price Today: सोने की कीमतों में तेजी, चांदी 9 हजार रुपये महंगी; जानें अपने शहर के ताजा भाव

बिजनेस डेस्क। 30 दिसंबर, मंगलवार को सर्राफा बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिली। सुबह से ही चांदी की कीमतों में ताबड़तोड़ तेजी दर्ज की गई, वहीं सोना भी मजबूती के साथ कारोबार करता नजर आया।

चांदी ने एक ही झटके में निवेशकों और कारोबारियों को चौंका दिया है। महज कुछ घंटों में चांदी 9 हजार रुपये प्रति किलो से ज्यादा महंगी हो गई, जबकि सोने में भी 800 रुपये से अधिक की तेजी दर्ज की गई।