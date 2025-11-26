Gold Price Today: सोने की तेजी बरकरार! 26 नवंबर को 600 रुपये हुआ महंगा, जानें अपने शहर के भाव
Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 12:16:07 PM (IST)
Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 12:16:07 PM (IST)
सोने की चमक बढ़ी। (फोटो- एआई जनरेटेड)
बिजनेस डेस्क। आज बुधवार 26 नवंबर को घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर एक्सपायरी वाले गोल्ड फ्यूचर की कीमत सुबह करीब 1,25,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई।
यह पिछले दिन की बंद कीमत की तुलना में लगभग 700 रुपये की वृद्धि है। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई आदि प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के भाव भी बढ़े हुए हैं।
भविष्य की खरीदारी महंगी हो सकती है
MCX पर 5 दिसंबर एक्सपायरी वाले गोल्ड वायदा की शुरुआत आज 1,25,750 रुपये से हुई। शुरुआती कारोबार में यह 1,25,950 रुपये तक भी गया। यह उछाल निवेशकों की बढ़ती मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी का संकेत है।
प्रमुख शहरों में सोने के भाव (Gold Price Today)
दिल्ली
24 कैरेट- 1,28,060 रुपये
22 कैरेट- 1,17,400 रुपये
18 कैरेट- 96,080 रुपये
मुंबई
24 कैरेट- 1,27,910 रुपये
22 कैरेट- 1,17,250 रुपये
18 कैरेट- 95,930 रुपये
चेन्नई
24 कैरेट- 1,28,730 रुपये
22 कैरेट- 1,18,000 रुपये
18 कैरेट- 98,450 रुपये
कोलकाता
24 कैरेट- 1,27,910 रुपये
22 कैरेट- 1,17,250 रुपये
18 कैरेट- 95,930 रुपये
अहमदाबाद
24 कैरेट- 1,27,960 रुपये
22 कैरेट- 1,17,300 रुपये
18 कैरेट- 95,980 रुपये
निवेश और खरीदारी के लिए क्या करें?
- अगर आप शादी-विवाह या त्योहारों के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज के रेट जान लेना ज़रूरी है।
- गोल्ड फ्यूचर्स और रिटेल रेट में अंतर होता है। फ्यूचर्स भाव से रिटेल भाव में GST, ज्वेलरी मेकिंग चार्ज व अन्य लागत जुड़ती है।
- बाजार की अस्थिरता, अंतरराष्ट्रीय भाव, रुपये-डॉलर रेट और मांग-सप्लाई के आधार पर भाव तेजी या गिरावट दिखा सकते हैं।