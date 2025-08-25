मेरी खबरें
    भारत में सोने की कीमत 200 रुपये घटकर 1,00,170 रुपये प्रति 10 ग्राम हुईं

    वैश्विक बाजारों में मंदी के रुझान के बाद, भारत में सोने की कीमतें 200 रुपये घटकर 1,00,170 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं, जबकि चांदी की कीमतें अपरिवर्तित रहीं।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 05:23:44 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 05:25:49 PM (IST)
    भारत में सोने की कीमत 200 रुपये घटकर 1,00,170 रुपये प्रति 10 ग्राम हुईं
    आज के सोने के भाव।

    वैश्विक बाजारों में मंदी के रुझान के कारण, अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतें 200 रुपये घटकर 1,00,170 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं। शुक्रवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला कीमती धातु 1,00,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 150 रुपये घटकर 99,900 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गई। पिछले बाजार सत्र में यह 1,00,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

    इस बीच, चांदी की कीमतें 1,15,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर अपरिवर्तित रहीं। वैश्विक बाजारों में, न्यूयॉर्क में हाजिर सोना 0.26 प्रतिशत गिरकर 3,363.45 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। मिराए एसेट शेयरखान में कमोडिटीज एंड करेंसीज के प्रमुख प्रवीण सिंह ने कहा, "सोमवार को सोने में गिरावट देखी जा रही है, और अगर अमेरिकी नौकरी बाजार कमजोर होता है तो सकारात्मक रुझान के साथ कारोबार करने की उम्मीद है, क्योंकि ब्याज दर में कटौती की संभावना बढ़ जाती है।"

    हाजिर चांदी भी 0.17 प्रतिशत गिरकर 38.78 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। मेहता इक्विटीज के कमोडिटीज के उपाध्यक्ष राहुल कलंत्री ने कहा, "पिछले हफ्ते, जैक्सन होल संगोष्ठी में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की नरम टिप्पणियों के बाद सोने और चांदी की कीमतों में तेजी से उछाल आया। पॉवेल ने संकेत दिया कि केंद्रीय बैंक जल्द ही दिसंबर के बाद पहली बार ब्याज दरों में कटौती कर सकता है।" आगामी यूएस फेडरल रिजर्व की एफओएमसी बैठक 16-17 सितंबर को निर्धारित है।

    हालांकि, लगातार मुद्रास्फीति की चिंताओं और सुस्त आर्थिक गतिविधियों से आक्रामक ब्याज दर में कटौती को रोका जा सकता है, जिससे कीमती धातुओं में और तेजी आ सकती है, कलंत्री ने कहा। ऑगमोंट में रिसर्च प्रमुख रेनिशा चनानी के अनुसार, निवेशक दूसरी तिमाही के लिए अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद की प्रारंभिक रीडिंग पर कड़ी नजर रखेंगे, जो गुरुवार को जारी होने वाली है, जो फेडरल रिजर्व के मौद्रिक नीति रुख और बुलियन धारणा के प्रक्षेपवक्र में अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी।

