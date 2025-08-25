भारत में सोने की कीमत 200 रुपये घटकर 1,00,170 रुपये प्रति 10 ग्राम हुईं

वैश्विक बाजारों में मंदी के रुझान के कारण, अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतें 200 रुपये घटकर 1,00,170 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं। शुक्रवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला कीमती धातु 1,00,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 150 रुपये घटकर 99,900 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गई। पिछले बाजार सत्र में यह 1,00,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

इस बीच, चांदी की कीमतें 1,15,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर अपरिवर्तित रहीं। वैश्विक बाजारों में, न्यूयॉर्क में हाजिर सोना 0.26 प्रतिशत गिरकर 3,363.45 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। मिराए एसेट शेयरखान में कमोडिटीज एंड करेंसीज के प्रमुख प्रवीण सिंह ने कहा, "सोमवार को सोने में गिरावट देखी जा रही है, और अगर अमेरिकी नौकरी बाजार कमजोर होता है तो सकारात्मक रुझान के साथ कारोबार करने की उम्मीद है, क्योंकि ब्याज दर में कटौती की संभावना बढ़ जाती है।"