    Gold-Silver Price: भारतीय बाजारों में सोने के दाम नए रिकार्ड स्तर पर पहुंच गए। इंदौर में सोना केडबरी 2200 रुपये उछलकर 130500 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट चांदी वायदा 25 सेंट घटकर 51.10 प्रति औंस रह जाने के बावजूद भारतीय बाजारों में चांदी के दामों में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है।

    By Lokesh Solanki
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 08:16:07 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 08:16:07 PM (IST)
    Gold-Silver Price: सोने की कीमतों ने तोड़ी सारी हदें, तो चांदी ने भी दीवाली से पहले डराया, जानें क्या है लेटेस्ट रेट
    सोना और चांदी के दामों में उछाल।

    HighLights

    1. सोना डेढ़ लाख और चांदी दो लाख तक पहुंचने के आसार
    2. चांदी के दामों में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है
    3. पुष्य नक्षत्र पर भी जारी रही कीमती धातुओं में तेजी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अमेरिका और चीन के बीच नए तनाव के कारण सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों की ओर रुझान बढ़ने से मंगलवार को एशियाई कारोबार में सोना वायदा 50 डॉलर उछलकर 4,126 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा या। इससे भारतीय बाजारों में सोने के दाम नए रिकार्ड स्तर पर पहुंच गए। इंदौर में सोना केडबरी 2200 रुपये उछलकर 130500 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट चांदी वायदा 25 सेंट घटकर 51.10 प्रति औंस रह जाने के बावजूद भारतीय बाजारों में चांदी के दामों में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है।

    चांदी 1,80,000 रुपये प्रति किलो पहुंची

    इंदौर में मंगलवार को चांदी चौरसा 9000 रुपये उछलकर अभी तक के ऐतिहासिक दाम 1,80,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। इंदौर में चांदी के दाम अभी तक के नए शिखर पर है। इसका प्रमुख कारण चांदी की बाजार में भारी शार्टेज होना जबकि निवेशकों और ऑटो सेक्टर की मांग जोरदार है। उम्मीद जताई जा रही है कि दीवाली तक सोना डेढ़ लाख रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी दो लाख रुपये का स्तर छू ले तो हैरानी नहीं होना चाहिए।


    ट्रंप का चीन पर प्रतिबंध का असर

    सराफा व्यवसायी निलेश सारडा का कहना है कि यह हालिया उछाल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर बीजिंग द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में चीनी आयात पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाने की धमकी के बाद आया है। ट्रंप ने अपने रुख में नरमी लाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि "चीन की चिंता मत करो" और अमेरिका चीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता।

    अमेरिकी डॉलर थोड़ा कमजोर हुआ

    वित्त मंत्री स्का बेसेंट ने फाक्स बिज़नेस नेटवर्क को बताया कि ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस महीने के अंत में दक्षिण कोरिया में एक बैठक की योजना बनाई गई है, जिससे बातचीत की कुछ उम्मीद जागी है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को पुष्टि की कि इस सप्ताह अमेरिका के साथ कार्य-स्तरीय चर्चाएं जारी हैं। चीन ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ अंत तक लड़ने का संकल्प भी दोहराया है। अमेरिकी डॉलर थोड़ा कमजोर हुआ, जिससे बुलियन मार्केट को और समर्थन मिला। वर्तमान में बाजार में बड़े निवेशकों की मांग जोरदार बनी हुई है। कामेक्स पर सोना वायदा बढ़कर 4126 डॉलर तक जाने के बाद ऊपर में 4180 डॉलर और नीचे में 4089 डॉलर प्रति औंस और चांदी 51.10 डॉलर तक जाने के बाद ऊपर में 53.51 डॉलर और नीचे में 49.55 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    इंदौर के बंद भाव

    • सोना केडबरी रवा नकद में 130500 सोना (आरटीजीएस) 129000, सोना 22 कैरेट 117000 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। सोमवार को सोना 128300 रुपये पर बंद हुआ।

    • चांदी चौरसा 180000, चांदी आरटीजीएस 180000 चांदी टंच 179500 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2100 रुपये प्रति नग बिका। सोमवार को चांदी 171000 रुपये पर बंद हुई थी।

