Gold Prices India: सोने के भाव ने बनाया नया रिकॉर्ड, जानें 24K, 22K और 18K गोल्ड की कीमत
भारत में सोने की कीमतों में आज जोरदार उछाल दर्ज हुआ। 24 कैरेट सोना 11,029 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंचा। 22 और 18 कैरेट दरों में भी बढ़ोतरी हुई। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, रुपये की कमजोरी और केंद्रीय बैंकों की मांग तेजी के प्रमुख कारण बने। विशेषज्ञ आगे और बढ़त की संभावना जता रहे हैं।
Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 11:17:00 AM (IST)
Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 11:17:00 AM (IST)
आज सोने की कीमत में तेजी। (फाइल फोटो)
HighLights
- 24 कैरेट सोना 11,029 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंचा।
- 22 कैरेट सोने की कीमत 10,110 रुपये दर्ज हुई।
- 18 कैरेट सोना 8,272 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंचा।
बिजनेस डेस्क। भारत में सोने की कीमतों ने आज जोरदार छलांग लगाई है, जिससे हाल के दिनों में दर्ज की गई मामूली उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति उलट गई है। 24 कैरेट सोना अब 11,029 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया है, जो कल की तुलना में 136 रुपये अधिक है। इसी तरह 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
शहरवार सोने की कीमतें
चेन्नई में 24 कैरेट सोना 11,073 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में यह 11,029 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया। 22 कैरेट सोने की कीमत अधिकतर शहरों में 10,110 रुपये प्रति ग्राम रही। 18 कैरेट सोना लगभग 8,272 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इस तेजी ने सभी प्रमुख महानगरों में सोना खरीदने वालों की जेब पर सीधा असर डाला है।
तेजी के पीछे के कारक
- विश्लेषकों के अनुसार सोने की कीमतों में यह तेज वृद्धि वैश्विक और घरेलू दोनों कारकों का परिणाम है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता ने सोने की 'सेफ-हेवन एसेट' की स्थिति को मजबूत किया है।
- दूसरी ओर, रुपये की डॉलर के मुकाबले कमजोरी ने आयात महंगा कर दिया है, जिससे घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ा है। इसके साथ ही, प्रमुख केंद्रीय बैंकों की संभावित नीतिगत घोषणाओं को लेकर अटकलें और उपभोक्ताओं व केंद्रीय बैंकों की ओर से लगातार मजबूत मांग भी तेजी का बड़ा कारण है।
निवेशकों के लिए संकेत
पिछले कुछ हफ्तों में हल्की अस्थिरता के बाद यह उछाल दीर्घकालिक बढ़ती प्रवृत्ति को और मजबूत करता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सोने में यह तेजी निवेशकों के लिए एक अहम संकेत है कि मौजूदा वैश्विक और घरेलू परिस्थितियों में सोने की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। ऐसे में निवेशकों और उपभोक्ताओं दोनों को दैनिक बाजार उतार-चढ़ाव पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है।