Gold Prices India: सोने के भाव ने बनाया नया रिकॉर्ड, जानें 24K, 22K और 18K गोल्ड की कीमत

बिजनेस डेस्क। भारत में सोने की कीमतों ने आज जोरदार छलांग लगाई है, जिससे हाल के दिनों में दर्ज की गई मामूली उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति उलट गई है। 24 कैरेट सोना अब 11,029 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया है, जो कल की तुलना में 136 रुपये अधिक है। इसी तरह 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

शहरवार सोने की कीमतें चेन्नई में 24 कैरेट सोना 11,073 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में यह 11,029 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया। 22 कैरेट सोने की कीमत अधिकतर शहरों में 10,110 रुपये प्रति ग्राम रही। 18 कैरेट सोना लगभग 8,272 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इस तेजी ने सभी प्रमुख महानगरों में सोना खरीदने वालों की जेब पर सीधा असर डाला है।