Gold Prices Today: भारत में सोने की कीमत में गिरावट जारी, जानिए आपके शहर में गोल्ड के भाव

बिजनेस डेस्क। भारत में सोमवार 25 अगस्त 2025 को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। बीते दिन की तुलना में आज के रेट और नीचे आ गए हैं। अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारणों की वजह यह करेक्शन बाजार की बदलती स्थिति को दिखाता है। ऐसे में ग्राहकों के बीच एक बाद फिर सोने को खरीददारी का मन बना है।

आज 24 कैरेट सोना 10,151 रुपये प्रति ग्राम पर आ गया है, जो कल से 11 रुपये कम है। वहीं 22 कैरेट सोना 9,305 रुपये प्रति ग्राम (10 रुपये की कमी) और 18 कैरेट सोना 7,614 रुपये प्रति ग्राम (9 रुपये की कमी) पर है। यह हालिया उतार-चढ़ाव के बाद सुधार का संकेत देता है।

आपके शहर के सोने के रेट (Gold Rate)

स्थानीय टैक्स और ट्रांसपोर्ट लागत के कारण शहरों में दाम अलग-अलग हैं।

दिल्ली: 24K 10,166 रुपये, 22K 9,320 रुपये, 18K 7,626 रुपये

मुंबई: 24K 10,151 रुपये, 22K 9,305 रुपये, 18K 7,614 रुपये

कोलकाता: 24K 10,151 रुपये, 22K 9,305 रुपये, 18K 7,614 रुपये

चेन्नई: 24K 10,151 रुपये, 22K 9,305 रुपये, 18K 7,700 रुपये

बैंगलोर: 24K 10,161 रुपये, 22K 9,314 रुपये, 18K 7,621 रुपये

हैदराबाद/केरल/पुणे: 24K 10,151 रुपये, 22K 9,305 रुपये, 18K 7,614 रुपये

वडोदरा/अहमदाबाद: 24K 10,156 रुपये, 22K 9,310 रुपये, 18K 7,618 रुपये

कीमतों में गिरावट के कारण

वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिकी डॉलर की मजबूती और आगामी आर्थिक घोषणाओं की अटकलों ने सोने की सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में आकर्षण को कम किया है। भारत में स्थानीय मांग और रुपये-डॉलर विनिमय दर भी दैनिक उतार-चढ़ाव को प्रभावित कर रहे हैं।