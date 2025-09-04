मेरी खबरें
    Gold Prices Today: 4 सितंबर को सर्राफा बाजार में सोने की चमक पड़ी फीकी, आज इतना सस्ता हुआ गोल्ड

    भारत में सोने की कीमतों में आज गिरावट दर्ज हुई है। 24 कैरेट सोना 11 रुपये सस्ता होकर 10,686 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंचा। 22 और 18 कैरेट में भी मामूली गिरावट आई। वैश्विक कारक, अमेरिकी टैरिफ, ब्याज दरें और घरेलू मांग कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 11:05:08 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 11:58:38 AM (IST)
    सोने के दाम गुरुवार को सस्ते हुए हैं। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 24 कैरेट सोना 11 रुपये घटकर 10,686 रुपये।
    2. 22 कैरेट सोना 9,795 रुपये, कल से 10 रुपये कम।
    3. 18 कैरेट सोना 8,014 रुपये, 9 रुपये की गिरावट।

    बिजनेस डेस्क। भारत में सोने की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही कीमतों में यह बदलाव बाजार की धारणा में महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। 24 कैरेट सोना 11 रुपये सस्ता होकर 10,686 रुपये प्रति ग्राम पर आ गया है।

    22 कैरेट सोना 9,795 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 8,014 रुपये प्रति ग्राम पर दर्ज किया गया। कल की तुलना में 11, 10 और 9 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है।

    प्रमुख शहरों में सोने की कीमतें

    दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का भाव 10,713 रुपये प्रति ग्राम रहा, जो कल की तुलना में एक रुपये कम है। मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत 10,698 रुपये दर्ज की गई, जबकि 22 कैरेट 9,806 रुपये और 18 कैरेट 8,024 रुपये पर रही। चेन्नई और केरल में भी यही रेट देखने को मिले। वडोदरा में 24 कैरेट सोना 10,703 रुपये और 22 कैरेट 9,811 रुपये पर रहा।

    गिरावट के कारण

    विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की दैनिक कीमतों में उतार-चढ़ाव कई वैश्विक और घरेलू कारकों से प्रभावित होता है। अमेरिकी बाजार में शुल्क (टैरिफ) और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें सीधे तौर पर असर डालती हैं। ब्याज दरें कम होने से सोने में निवेश आकर्षक बनता है, जबकि शुल्क बढ़ने से आयात महंगा होता है। भारत में त्योहार और शादी का सीजन सोने की मांग को बढ़ा देता है, जिससे अस्थायी रूप से कीमतें ऊपर जाती हैं।

    सुरक्षित निवेश का विकल्प

    सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश का माध्यम माना जाता है। वैश्विक संकट, युद्ध या आर्थिक अनिश्चितता के समय निवेशक सोने की ओर रुख करते हैं। वहीं, जब स्थिरता और आर्थिक विश्वास बढ़ता है, तो सोने की मांग घटने लगती है, जिससे कीमतों में गिरावट दर्ज की जाती है।

