Gold Prices Today: 4 सितंबर को सर्राफा बाजार में सोने की चमक पड़ी फीकी, आज इतना सस्ता हुआ गोल्ड

बिजनेस डेस्क। भारत में सोने की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही कीमतों में यह बदलाव बाजार की धारणा में महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। 24 कैरेट सोना 11 रुपये सस्ता होकर 10,686 रुपये प्रति ग्राम पर आ गया है।

22 कैरेट सोना 9,795 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 8,014 रुपये प्रति ग्राम पर दर्ज किया गया। कल की तुलना में 11, 10 और 9 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। प्रमुख शहरों में सोने की कीमतें दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का भाव 10,713 रुपये प्रति ग्राम रहा, जो कल की तुलना में एक रुपये कम है। मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत 10,698 रुपये दर्ज की गई, जबकि 22 कैरेट 9,806 रुपये और 18 कैरेट 8,024 रुपये पर रही। चेन्नई और केरल में भी यही रेट देखने को मिले। वडोदरा में 24 कैरेट सोना 10,703 रुपये और 22 कैरेट 9,811 रुपये पर रहा।