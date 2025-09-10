Gold Prices Today: रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सोना, कीमतों में तेजी बरकरार; पढ़ें अपने शहर के भाव

बिजनेस डेस्क। भारत में सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। मंगलवार को 24 कैरेट सोना 21.90 रुपये प्रति ग्राम महंगा हुआ, जबकि 22 कैरेट में 20 रुपये और 18 कैरेट में 16 रुपये प्रति ग्राम का उछाल दर्ज किया गया।

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और अमेरिकी टैरिफ ने सोने को "सेफ-हेवन" एसेट के रूप में निवेशकों की पहली पसंद बना दिया है। भारत में हाल ही में हुए जीएसटी सुधारों से उपभोक्ताओं की आय में बढ़ोतरी हुई है, जिससे मांग मजबूत होने की संभावना है।

वैश्विक कारणों से बढ़ा सोने का आकर्षण अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिल रहे संकेतों ने भी सोने की कीमतों को सहारा दिया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना और कमजोर अमेरिकी डॉलर ने सोने को निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बना दिया है। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता भी सोने की कीमतों को लगातार ऊंचाई की ओर धकेल रही हैं। स्थानीय मांग और त्योहारों का असर भारत में त्योहारी सीजन के दौरान स्थानीय मांग सोने की कीमतों में तेजी का प्रमुख कारण बनती है। इस समय खरीदारी बढ़ने से बाजार में बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। जीएसटी सुधारों के चलते टैक्स स्ट्रक्चर स्थिर है, लेकिन लोगों की खरीदने की शक्ति में इजाफा हुआ है, जिससे सोने की खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है।