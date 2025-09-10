मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Gold Prices Today: रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सोना, कीमतों में तेजी बरकरार; पढ़ें अपने शहर के भाव

    भारत में सोने की कीमतों में लगातार उछाल दर्ज किया गया है। 24 कैरेट सोना 21.90 रुपये प्रति ग्राम महंगा हुआ। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, कमजोर डॉलर और फेडरल रिजर्व की संभावित दर कटौती ने तेजी को बढ़ावा दिया है। वहीं स्थानीय मांग और त्योहारों का सीजन भी कीमतों को सहारा दे रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 01:25:48 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 01:25:48 PM (IST)
    Gold Prices Today: रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सोना, कीमतों में तेजी बरकरार; पढ़ें अपने शहर के भाव
    भारत में बढ़ रही सोने की कीमत। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 24 कैरेट सोना 21.90 रुपये प्रति ग्राम महंगा।
    2. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता से सोने की कीमतों में तेजी।
    3. कमजोर अमेरिकी डॉलर ने सोने की मांग बढ़ाई।

    बिजनेस डेस्क। भारत में सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। मंगलवार को 24 कैरेट सोना 21.90 रुपये प्रति ग्राम महंगा हुआ, जबकि 22 कैरेट में 20 रुपये और 18 कैरेट में 16 रुपये प्रति ग्राम का उछाल दर्ज किया गया।

    वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और अमेरिकी टैरिफ ने सोने को "सेफ-हेवन" एसेट के रूप में निवेशकों की पहली पसंद बना दिया है। भारत में हाल ही में हुए जीएसटी सुधारों से उपभोक्ताओं की आय में बढ़ोतरी हुई है, जिससे मांग मजबूत होने की संभावना है।

    वैश्विक कारणों से बढ़ा सोने का आकर्षण

    अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिल रहे संकेतों ने भी सोने की कीमतों को सहारा दिया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना और कमजोर अमेरिकी डॉलर ने सोने को निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बना दिया है। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता भी सोने की कीमतों को लगातार ऊंचाई की ओर धकेल रही हैं।

    स्थानीय मांग और त्योहारों का असर

    भारत में त्योहारी सीजन के दौरान स्थानीय मांग सोने की कीमतों में तेजी का प्रमुख कारण बनती है। इस समय खरीदारी बढ़ने से बाजार में बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। जीएसटी सुधारों के चलते टैक्स स्ट्रक्चर स्थिर है, लेकिन लोगों की खरीदने की शक्ति में इजाफा हुआ है, जिससे सोने की खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है।

    प्रमुख शहरों में आज के दाम

    चेन्‍नई में 24 कैरेट सोना आज 11,073 रुपये प्रति ग्राम पहुंच गया, जो कल से 196 रुपये ज्यादा है। मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव 11,051 रुपये रहा, जिसमें 213 रुपये की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में यह 11,066 रुपये दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद और वडोदरा में 24 कैरेट सोना 11,056 रुपये पर पहुंच गया।

    22 कैरेट और 18 कैरेट के भाव में भी समान रूप से तेजी आई है। उदाहरण के तौर पर मुंबई और कोलकाता में 22 कैरेट सोना 10,130 रुपये प्रति ग्राम हो गया, जबकि 18 कैरेट 8,288 रुपये पर पहुंचा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.