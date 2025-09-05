Gold Prices Today: पीली धातु की बढ़ी चमक, 760 रुपये महंगा हुआ गोल्ड; देखें अपने शहर के रेट
भारतीय बाजार में आज सोने की कीमतों में तेजी देखी गई। 18K, 22K और 24K गोल्ड 76, 70 और 58 रुपये महंगा हुआ। रुपये-डॉलर विनिमय दर और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता से कीमतों पर असर पड़ा। अलग-अलग शहरों में दरों में मामूली अंतर देखने को मिला।
Publish Date: Fri, 05 Sep 2025 11:18:34 AM (IST)
Updated Date: Fri, 05 Sep 2025 12:10:28 PM (IST)
गोल्ड की बढ़ रही चमक। (फाइल फोटो)
HighLights
- सोने की कीमतों में आज फिर तेजी दर्ज हुई।
- 18K, 22K, 24K सोना क्रमशः 76, 70, 58 बढ़ा।
- रुपये-डॉलर विनिमय दर से कीमतों पर असर पड़ा।
बिजनेस डेस्क। Gold Prices Today: भारतीय बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी दर्ज की गई। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम 76 रुपये, 70 रुपये और 58 रुपये प्रति ग्राम बढ़ गए हैं। कीमतों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता और रुपये-डॉलर विनिमय दर में उतार-चढ़ाव जारी है।
क्यों बढ़ती है सोने की कीमत?
सोना हमेशा से महंगाई के खिलाफ सुरक्षा कवच (Hedge Against Inflation) माना जाता रहा है। जब शेयर बाजार में अस्थिरता होती है या निवेशकों को भारी नुकसान का डर रहता है, तब सोने में निवेश एक सुरक्षित विकल्प बन जाता है। यही कारण है कि विदेशी निवेशक भी इसे ‘सेफ हेवन एसेट’ मानते हैं। इसके अलावा, भारत जैसे देशों में जहां सोने का आयात बड़ी मात्रा में होता है, वहां रुपये-डॉलर विनिमय दर सीधे तौर पर कीमतों को प्रभावित करती है।
शहरवार सोने की दरें
- कीमतों में यह तेजी पूरे देश में अलग-अलग स्तर पर देखने को मिली है। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में 24 कैरेट सोना आज 10,762 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया, जबकि कल यह 10,686 रुपये था। दिल्ली में 24 कैरेट सोना मामूली बदलाव के साथ 10,700 रुपये दर्ज किया गया। वहीं, वडोदरा और अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की दर 10,767 रुपये रही।
- 22 कैरेट सोने की कीमत चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में 9,865 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई, जबकि वडोदरा और अहमदाबाद में यह 9,870 रुपये रही। 18 कैरेट सोने के दाम भी 8,072 से 8,170 रुपये प्रति ग्राम तक रहे।