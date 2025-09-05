Gold Prices Today: पीली धातु की बढ़ी चमक, 760 रुपये महंगा हुआ गोल्ड; देखें अपने शहर के रेट

बिजनेस डेस्क। Gold Prices Today: भारतीय बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी दर्ज की गई। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम 76 रुपये, 70 रुपये और 58 रुपये प्रति ग्राम बढ़ गए हैं। कीमतों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता और रुपये-डॉलर विनिमय दर में उतार-चढ़ाव जारी है।

क्यों बढ़ती है सोने की कीमत?

सोना हमेशा से महंगाई के खिलाफ सुरक्षा कवच (Hedge Against Inflation) माना जाता रहा है। जब शेयर बाजार में अस्थिरता होती है या निवेशकों को भारी नुकसान का डर रहता है, तब सोने में निवेश एक सुरक्षित विकल्प बन जाता है। यही कारण है कि विदेशी निवेशक भी इसे ‘सेफ हेवन एसेट’ मानते हैं। इसके अलावा, भारत जैसे देशों में जहां सोने का आयात बड़ी मात्रा में होता है, वहां रुपये-डॉलर विनिमय दर सीधे तौर पर कीमतों को प्रभावित करती है।