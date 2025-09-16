मेरी खबरें
    Gold Prices Today: सोने की कीमत में मामूली तेजी, 1,11,200 रुपये पहुंचे दाम

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 10:17:28 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 10:17:28 AM (IST)
    Gold Prices Today: सोने की कीमत में मामूली तेजी, 1,11,200 रुपये पहुंचे दाम
    सोने के दाम में तेजी। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 24 कैरेट सोना 87 रुपये प्रति ग्राम महंगा हुआ।
    2. 22 कैरेट सोना 80 रुपये प्रति ग्राम बढ़ा।
    3. 18 कैरेट सोना 66 रुपये प्रति ग्राम बढ़ा।

    बिजनेस डेस्क। भारत में सोने के दामों में आज उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई। बीते कुछ दिनों से उतार-चढ़ाव का सामना कर रहे गोल्ड मार्केट में यह उछाल निवेशकों और ज्वेलरी कारोबारियों के लिए नए संकेत लेकर आया है। 24 कैरेट सोना 87 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना 80 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 66 रुपये प्रति ग्राम महंगा हुआ।

    अलग-अलग कैरेट के दाम

    आज 24 कैरेट सोना औसतन 11,114 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 10,180 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट 8,336 रुपये प्रति ग्राम के करीब पहुंच गया। खासकर ज्वेलरी की खरीदारी के लिए 22 कैरेट सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है।

    शहरवार सोने के भाव

    आज दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,11,200 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज हुआ, जबकि मुंबई और हैदराबाद में यह 1,11,060 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। चेन्नई में कीमतें थोड़ी ज्यादा रहीं जहां 24 कैरेट सोना 1,11,380 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज हुआ। बेंगलुरु और कोलकाता में यह 1,11,050 से 1,11,060 रुपये प्रति 10 ग्राम तक रहा।

    दाम बढ़ने की वजह

    सोने के दाम कई कारकों पर निर्भर करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की मजबूती, केंद्रीय बैंकों की ब्याज दर नीतियां और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता का सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ता है। भारत में स्थानीय मांग, खासकर दिवाली और अक्षय तृतीया जैसे त्योहारों में, दामों में तेजी का कारण बनती है।

    निवेशकों की नजर

    विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में सोना एक सुरक्षित निवेश विकल्प बना हुआ है। महंगाई और वैश्विक अस्थिरता के बीच निवेशक इसका सहारा ले रहे हैं, जिससे बाजार में तेजी का रुझान बना हुआ है।

