Gold Rate 1 Jan 2026: नए साल के पहले दिन सोने और चांदी के दाम घटे, नोट कर लीजिये ताजा दाम

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सोना पिछले साल की रिकार्ड तोड़ तेजी के बाद साल 2026 की शुरूआत में आंशिक सुधार के साथ खुला। हालांकि नववर्ष के उपलक्ष्य में विदेशी मार्केट बंद रहे लेकिन वहां से जो संकेत आए इसमें कामेक्स पर सोना वायदा 10 डालर उछलकर 4318 डालर प्रति औंस औंस पर कारोबार करता देखा गया। इससे भारतीय बाजारों में भी सोने की कीमतों में मामूली सुधार देखा गया। इंदौर में सोना केडबरी मात्र 100 रु. सुधरकर 136900 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया।

वहीं चांदी में नववर्ष की शुरूआत मंदी के साथ देखने को मिली। कामेक्स पर चांदी वायदा 47 सेंट घटकर 71.39 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

इससे इंदौर मार्केट में चांदी चौरसा 1000 रुपये घटकर 232000 रुपये प्रति किलो रह गई। हालांकि दोनों ही धातुओं में ग्राहकी बेहद कमजोर बनी हुई है।

गहनों में तो कारोबार ना के बराबर देखा जा रहा है। हालांकि 15 जनवरी से वैवाहिक सीजन शुरू होने से पूर्व बाजार में कुछ हलचल की उम्मीद ज्वेलर्स कर रहे है।

ज्वेलर्स का कहना है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के आसपास जारी अनिश्चितता, मध्य पूर्व में नए सिरे से तनाव, और अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टकराव ने सेफ-हेवन डिमांड को सपोर्ट जारी रह सकता है।

इंदौर के बंद भाव