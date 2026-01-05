Gold Rate 5 Jan 2026: सोने-चांदी में फिर तेजी, सोना 2000,चांदी 4000 रुपये उछली

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में सप्ताह की शुरुआत सोने और चांदी में जोरदार तेजी के साथ हुई। अमेरिका के वेनेजुएला में दिए गए आपरेशन के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भूराजनैतिक स्थितियां और गंभीर होती नजर आ रही है। ऐसे में सोने-चांदी में सुरक्षित मांग की धारणा और बढ़ रही है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना वायदा में 4417 डालर और चांदी में 75 डालर से ऊपर में कारोबार हुआ। इसका असर भारतीय सराफा बाजार में भी देखा गया। इंदौर के सराफा बाजार में सोमवार को बाजार खुलते ही चांदी के भाव में 4 हजार रुपये की जोरदार तेजी देखी गई।

इंदौर सराफा में चांदी के भाव नकद में 2 लीख 39000 रुपये प्रति किलो बोले गए। इसी तरह सोने के भाव में भी 2000 रुपये की तेजी देखी गई। सोना केडबरी बढ़कर इंदौर में 1,40000 रुपये प्रति दस ग्राम बोला गया।

सराफा व्यापारियों के अनुसार देशी-विदेशी अनिश्चितता, अमेरिकी और चीन की नीतियां फिलहाल तो ऐसे संकेत दे रही है कि किसी भी स्थिति में दोनों कीमती धातुओं में कोई गिरावट नहीं होगी।

संक्रांति के बाद वैवाहिक सीजन शुरू होगा। इससे पहले फिर से सोने-चांदी की तेजी सराफा कारोबारियों को चिंतित कर रही है। वैवाहिक सीजन से पूर्व ऐसी तेजी ग्राहकी को सीमित कर रही है।

कामेक्स पर सोना वायदा ऊपर में 4439 डालर प्रति औंस और नीचे में 4332 डालर प्रति औंस रहा। इसी तरह चांदी वायदा ऊपर में 76.34 डालर प्रति औंस और नीचे में 72.45 डालर प्रति औंस पर कारोबार हुआ।

इंदौर के बंद भाव

सोना केडबरी रवा नकद में 140000 सोना आरटीजीएस में 135600 (जीएसटी अतिरिक्त), सोना 22 कैरेट 124300 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) है।

शनिवार को सोना 138000 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 239000, चांदी आरटीजीएस 240000 चांदी टंच 240000 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2600 रु. प्रति नग बिका। शनिवार को चांदी 235000 रु. पर बंद हुई थी।

