Gold Rate Today: 1 दिसंबर को सोने में आई मामूली तेजी, चांदी ने लगाई लंबी छलांग

बिजनेस डेस्क। Gold Silver Rate Today: दिवाली और धनतेरस के दौरान बड़ी तेजी के बाद कुछ हफ्तों से सोने-चांदी के बाजार में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा था। हालांकि, अब एक बार फिर से कीमती धातुओं की कीमतों में उछाल लौट आया है। पिछले तीन दिनों से सोने-चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे निवेशकों और ग्राहकों की नजरें बाजार पर टिकी हुई हैं।

आज 1 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोने का भाव 66 रुपये की बढ़त के साथ 13,048 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया। कल की तुलना में यह वृद्धि निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। वहीं, 22 कैरेट सोना आज 60 रुपये महंगा होकर 11,960 रुपये प्रति ग्राम मिल रहा है। 18 कैरेट सोने में भी 49 रुपये प्रति ग्राम की तेजी देखी गई और इसका भाव 9,786 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया।