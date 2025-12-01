मेरी खबरें
    सोने-चांदी के बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिल रही है। आज 24 कैरेट सोना 66 रुपये बढ़कर 13,048 रुपये प्रति ग्राम और चांदी 3,000 रुपये बढ़कर 1,88,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गई। शादी के मौसम और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती से कीमतों को सहारा मिला है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 01:27:39 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 01:27:39 PM (IST)
    Gold Rate Today: 1 दिसंबर को सोने में आई मामूली तेजी, चांदी ने लगाई लंबी छलांग
    सोने-चांदी के दामों में शादी के सीजन में लगातार तेजी आ रही है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. सोना लगातार तीसरे दिन महंगा, बढ़ी बाजार मांग।
    2. 24 कैरेट सोना 13,048 रुपये प्रति ग्राम हुआ।
    3. शादी सीजन और वैश्विक बाजार ने दिया सहारा।

    बिजनेस डेस्क। Gold Silver Rate Today: दिवाली और धनतेरस के दौरान बड़ी तेजी के बाद कुछ हफ्तों से सोने-चांदी के बाजार में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा था। हालांकि, अब एक बार फिर से कीमती धातुओं की कीमतों में उछाल लौट आया है। पिछले तीन दिनों से सोने-चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे निवेशकों और ग्राहकों की नजरें बाजार पर टिकी हुई हैं।

    आज 1 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोने का भाव 66 रुपये की बढ़त के साथ 13,048 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया। कल की तुलना में यह वृद्धि निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। वहीं, 22 कैरेट सोना आज 60 रुपये महंगा होकर 11,960 रुपये प्रति ग्राम मिल रहा है। 18 कैरेट सोने में भी 49 रुपये प्रति ग्राम की तेजी देखी गई और इसका भाव 9,786 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया।


    चांदी की कीमत में भी आज तेज उछाल देखने को मिला। 1 किलो चांदी 3,000 रुपये की तेजी के साथ 1,88,000 रुपये प्रति किलो बिक रही है। त्योहारी और शादी के मौसम में मांग बढ़ने से चांदी के भाव में आगे और तेजी आने की संभावना जताई जा रही है।

    प्रमुख शहरों में आज के सोने के भाव

    • दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या में 24 कैरेट सोना: 13,063 रुपये प्रति ग्राम

    • अहमदाबाद, पटना में 24 कैरेट सोना: 13,053 रुपये प्रति ग्राम

    • शहरों के अनुसार 22 और 18 कैरेट के रेट में भी मामूली अंतर

    बाजार में तेजी क्यों आई?

    • अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में सुधार

    • आर्थिक अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बढ़ी

    • शादी के सीजन में जेवरात की खरीदारी तेज

