Gold Rate Today: भारत में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट, 1100 रुपये कम हुए दाम; पढ़ें अपने शहर के भाव

बिजनेस डेस्क। भारत में सोने की कीमतों में सोमवार 15 सितंबर 2025 को हल्की गिरावट दर्ज की गई। पिछले सत्र से जारी गिरावट का यह सिलसिला निवेशकों और खरीदारों दोनों का ध्यान खींच रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक कारकों के चलते सोने के भाव पर असर पड़ा है। हालांकि, भारतीय परंपरा और निवेश दोनों दृष्टियों से सोना अब भी एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है।

24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के भाव में बदलाव नए आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत 11 रुपये प्रति ग्राम गिरी है। वहीं 22 कैरेट सोना 10 रुपये प्रति ग्राम सस्ता हुआ है। 18 कैरेट सोने में भी 8 रुपये प्रति ग्राम की गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि, कुछ शहरों में कीमतों में हल्की बढ़ोतरी भी देखने को मिली।

देखें अपने शहरों के दाम 15 सितंबर 2025 को भारत के प्रमुख शहरों में सोने की कीमतों में हलचल देखी गई। नई दिल्ली और मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,11,313 रुपये और 1,11,170 रुपये पर पहुंचा, जबकि चेन्नई में मामूली गिरावट और 18 कैरेट पर बढ़ोतरी दर्ज हुई।

हैदराबाद में सोना सबसे अधिक बढ़ा, जहां 24 कैरेट 760 रुपये महंगा हुआ। जयपुर और कोलकाता में कीमतों में गिरावट जारी रही। कुल मिलाकर अधिकतर शहरों में सोने के भाव गिरे, लेकिन हैदराबाद और चेन्नई ने इस ट्रेंड को तोड़ा। निवेशकों को खरीदारी से पहले स्थानीय बाजार और बीआईएस हॉलमार्क पर ध्यान देने की सलाह दी गई।