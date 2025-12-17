मेरी खबरें
    नए साल से पहले सर्राफा बाजार में सोना-चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे हैं। 24 कैरेट सोना 1.34 लाख और चांदी 1.99 लाख रुपये प्रति किलो पर है। वैश्विक अनिश ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 02:25:23 PM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 02:25:23 PM (IST)
    Gold Rate Today: 17 दिसंबर को सोने-चांदी में जमकर हुई मुनाफा वसूली, औंधे मुंह गिरे दाम
    सोने-चांदी की कीमतों में आज मुनाफा वसूली देखी गई है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. नए साल से पहले सोना-चांदी ऑल टाइम हाई पर
    2. दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1.34 लाख पहुंचा
    3. चांदी 1.99 लाख रुपये प्रति किलो पर कायम

    बिजनेस डेस्क। नए साल की आहट के साथ ही सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतें सुर्खियों में हैं। बीते दो दिनों में ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद 17 दिसंबर को कीमतों में हल्की नरमी जरूर आई, लेकिन भाव अब भी रिकॉर्ड स्तर के आसपास बने हुए हैं। इसका सीधा असर आम खरीदारों और निवेशकों पर पड़ रहा है।

    सोना-चांदी ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड

    पिछले कुछ दिनों से वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता, डॉलर में उतार-चढ़ाव और सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोने-चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखा गया। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए 1,34,000 रुपये तक पहुंच गया, जबकि चांदी 1,99,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है।


    आज का ताजा सोना भाव (प्रति 10 ग्राम)

    सर्राफा बाजार में 17 दिसंबर को विभिन्न कैरेट के सोने के भाव इस प्रकार रहे—

    • 24 कैरेट सोना: 1,34,000 रुपये

    • 22 कैरेट सोना: 1,22,840 रुपये

    • 18 कैरेट सोना: 1,00,530 रुपये

    दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मेरठ और लुधियाना जैसे शहरों में भाव लगभग समान रहे, जबकि मुंबई, पुणे और कोलकाता में मामूली अंतर देखने को मिला।

    चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त तेजी

    चांदी की चमक भी बरकरार है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ सहित देश के प्रमुख शहरों में चांदी 1,99,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है। औद्योगिक मांग और निवेशकों की रुचि बढ़ने से चांदी के भाव ऊंचे बने हुए हैं।

    क्यों महंगा हुआ सोना-चांदी

    विशेषज्ञों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आर्थिक अनिश्चितता, ब्याज दरों को लेकर अटकलें और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग इसके प्रमुख कारण हैं। नए साल से पहले निवेशकों की सक्रियता ने भी कीमतों को सहारा दिया है।

    खरीदारी से पहले रखें ये बात

    उच्च कीमतों के चलते ज्वेलरी खरीदने वालों को सोच-समझकर कदम उठाने की सलाह दी जा रही है। वहीं, निवेशक लंबी अवधि के नजरिये से बाजार पर नजर बनाए हुए हैं।

