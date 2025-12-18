Gold Rate Today: 18 दिसंबर को सोने-चांदी की कीमत में बड़ी तेजी... दिल्ली, मुंबई व चेन्नई के देखें भाव
18 दिसंबर 2025 को डॉलर कमजोर होने और घरेलू-वैश्विक मांग बढ़ने से सोना-चांदी की कीमतों में तेजी आई। भारत में 24 कैरेट सोना 1.34 लाख रुपये प्रति 10 ग्रा ...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 02:13:32 PM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 02:13:32 PM (IST)
सोने-चांदी के भाव में तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। (फाइल फोटो)
HighLights
- 24 कैरेट सोना 1.34 लाख रुपये पार
- 22 और 18 कैरेट सोने के भाव भी बढ़े
- चांदी 2.11 लाख रुपये प्रति किलो पहुंची
बिजनेस डेस्क। घरेलू और वैश्विक बाजार में सोना-चांदी की बढ़ती मांग का असर गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 को कीमतों पर साफ नजर आया। अमेरिकी डॉलर सूचकांक के दो महीने के निचले स्तर पर आने से कीमती धातुओं में निवेश को मजबूती मिली है। इसके चलते भारत में सोने और चांदी दोनों के भाव में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
घरेलू बाजार में सोने की कीमत
आज भारत में 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,34,520 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं 22 कैरेट सोना 1,23,600 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,01,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। MCX पर 31 दिसंबर एक्सपायरी वाला सोना 1,32,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा।
चांदी के भाव में उछाल
चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली। देश में एक किलो चांदी का भाव बढ़कर 2,11,000 रुपये तक पहुंच गया। वहीं कुछ बाजारों में यह 2,08,100 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई।
प्रमुख शहरों में सोने के रेट
- दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,34,990 रुपये, 22 कैरेट 1,23,750 रुपये और 18 कैरेट 1,01,280 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।
- मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,34,840 रुपये, 22 कैरेट 1,23,600 रुपये और 18 कैरेट 1,01,130 रुपये रहा।
- चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,35,710 रुपये, 22 कैरेट 1,24,400 रुपये और 18 कैरेट 1,03,800 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया।
- कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,34,840 रुपये, 22 कैरेट 1,23,600 रुपये और 18 कैरेट 1,01,130 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।
चांदी के शहरवार भाव
दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में चांदी 2,11,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई, जबकि चेन्नई में यह 2,24,000 रुपये प्रति किलो रही।
खरीदारी से पहले रखें ध्यान
विशेषज्ञों के अनुसार सोना-चांदी खरीदने से पहले अपने शहर के ताजा रेट जरूर जांचें, क्योंकि टैक्स और मेकिंग चार्ज के कारण कीमतों में अंतर हो सकता है।