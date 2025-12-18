Gold Rate Today: 18 दिसंबर को सोने-चांदी की कीमत में बड़ी तेजी... दिल्ली, मुंबई व चेन्नई के देखें भाव

बिजनेस डेस्क। घरेलू और वैश्विक बाजार में सोना-चांदी की बढ़ती मांग का असर गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 को कीमतों पर साफ नजर आया। अमेरिकी डॉलर सूचकांक के दो महीने के निचले स्तर पर आने से कीमती धातुओं में निवेश को मजबूती मिली है। इसके चलते भारत में सोने और चांदी दोनों के भाव में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

घरेलू बाजार में सोने की कीमत आज भारत में 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,34,520 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं 22 कैरेट सोना 1,23,600 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,01,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। MCX पर 31 दिसंबर एक्सपायरी वाला सोना 1,32,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा।