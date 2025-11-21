Gold Rate Today: सोने-चांदी में जबरदस्त गिरावट, खरीदने का सुनहरा मौका; जानें आपके शहर के भाव

बिजनेस डेस्क। कमोडिटी मार्केट में शुक्रवार 21 नवंबर को कारोबार की शुरुआत जोरदार गिरावट के साथ हुई। सुबह 9:40 बजे तक चांदी और सोने दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई।
चांदी के दाम में जहां 2060 रुपये तक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं सोना भी 300 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक टूट गया। देश के विभिन्न शहरों में सोना-चांदी के दामों में भी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है।
एमसीएक्स पर सुबह 9:40 बजे 10 ग्राम सोने का भाव 122,425 रुपये रहा, जो 302 रुपये की गिरावट को दर्शाता है। सोने ने आज 122,251 रुपये का लो और 122,546 रुपये का हाई छुआ। बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव, डॉलर की मजबूती और ग्लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव का असर घरेलू बाजार पर साफ देखा जा रहा है।
शहरों में सबसे सस्ता सोना पटना और रायपुर में 122,540 रुपये/10 ग्राम मिल रहा है, जबकि सबसे महंगा भोपाल और इंदौर में 122,710 रुपये/10 ग्राम है।
चांदी के दाम में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। एमसीएक्स में 1 किलो चांदी का भाव 152,338 रुपये दर्ज हुआ, जिसमें 1813 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। चांदी ने 150,848 रुपये का लो और 153,750 रुपये का हाई रिकॉर्ड बनाया।
शहरों में सबसे सस्ती चांदी रायपुर में 152,210 रुपये/किलो जबकि सबसे महंगी चांदी भोपाल और इंदौर में 152,440 रुपये/किलो मिल रही है।
24 कैरेट सोने का दाम अलग-अलग शहरों में 122,540 से 122,710 रुपये के बीच रहा। 22 कैरेट की कीमत 112,328 से 112,484 रुपये तक रही, वहीं 18 कैरेट का भाव 91,905 से 92,032 रुपये के बीच रहा।