Gold Rate Today: सोने-चांदी में जबरदस्त गिरावट, खरीदने का सुनहरा मौका; जानें आपके शहर के भाव

बिजनेस डेस्क। कमोडिटी मार्केट में शुक्रवार 21 नवंबर को कारोबार की शुरुआत जोरदार गिरावट के साथ हुई। सुबह 9:40 बजे तक चांदी और सोने दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई। चांदी के दाम में जहां 2060 रुपये तक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं सोना भी 300 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक टूट गया। देश के विभिन्न शहरों में सोना-चांदी के दामों में भी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है।

Gold Rate Today: सोना 300 रुपये टूटा एमसीएक्स पर सुबह 9:40 बजे 10 ग्राम सोने का भाव 122,425 रुपये रहा, जो 302 रुपये की गिरावट को दर्शाता है। सोने ने आज 122,251 रुपये का लो और 122,546 रुपये का हाई छुआ। बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव, डॉलर की मजबूती और ग्लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव का असर घरेलू बाजार पर साफ देखा जा रहा है।