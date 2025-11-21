मेरी खबरें
    Gold Rate Today: सोने-चांदी में जबरदस्त गिरावट, खरीदने का सुनहरा मौका; जानें आपके शहर के भाव

    21 नवंबर को कमोडिटी मार्केट में सोना और चांदी दोनों के दामों में बड़ी गिरावट दर्ज हुई। सोना 300 रुपये प्रति 10 ग्राम टूट गया, जबकि चांदी में 2000 रुपये तक की गिरावट आई। पटना और रायपुर में सोना-चांदी सबसे सस्ते हैं, जबकि भोपाल-इंदौर में सबसे महंगे।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 11:57:14 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 11:57:14 AM (IST)
    आज सोने के भाव में आई बड़ी गिरावट। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. चांदी में 2000 रुपये तक की भारी गिरावट।
    2. पटना-रायपुर में सबसे सस्ता सोना उपलब्ध।
    3. भोपाल-इंदौर में सोना-चांदी उच्चतम रेंज में।

    बिजनेस डेस्क। कमोडिटी मार्केट में शुक्रवार 21 नवंबर को कारोबार की शुरुआत जोरदार गिरावट के साथ हुई। सुबह 9:40 बजे तक चांदी और सोने दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई।

    चांदी के दाम में जहां 2060 रुपये तक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं सोना भी 300 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक टूट गया। देश के विभिन्न शहरों में सोना-चांदी के दामों में भी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है।

    Gold Rate Today: सोना 300 रुपये टूटा

    एमसीएक्स पर सुबह 9:40 बजे 10 ग्राम सोने का भाव 122,425 रुपये रहा, जो 302 रुपये की गिरावट को दर्शाता है। सोने ने आज 122,251 रुपये का लो और 122,546 रुपये का हाई छुआ। बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव, डॉलर की मजबूती और ग्लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव का असर घरेलू बाजार पर साफ देखा जा रहा है।


    शहरों में सबसे सस्ता सोना पटना और रायपुर में 122,540 रुपये/10 ग्राम मिल रहा है, जबकि सबसे महंगा भोपाल और इंदौर में 122,710 रुपये/10 ग्राम है।

    Silver Price Today: चांदी में 2060 रुपये की गिरावट

    चांदी के दाम में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। एमसीएक्स में 1 किलो चांदी का भाव 152,338 रुपये दर्ज हुआ, जिसमें 1813 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। चांदी ने 150,848 रुपये का लो और 153,750 रुपये का हाई रिकॉर्ड बनाया।

    शहरों में सबसे सस्ती चांदी रायपुर में 152,210 रुपये/किलो जबकि सबसे महंगी चांदी भोपाल और इंदौर में 152,440 रुपये/किलो मिल रही है।

    कौन सा कैरेट कितना?

    24 कैरेट सोने का दाम अलग-अलग शहरों में 122,540 से 122,710 रुपये के बीच रहा। 22 कैरेट की कीमत 112,328 से 112,484 रुपये तक रही, वहीं 18 कैरेट का भाव 91,905 से 92,032 रुपये के बीच रहा।

