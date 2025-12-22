मेरी खबरें
    Gold Rate Today: 22 दिसंबर को सोने-चांदी की कीमत में गिरावट, जानें अपने शहर के भाव

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 03:01:53 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 03:01:53 PM (IST)
    सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. दिल्ली में 24 कैरेट सोना 134320 रुपये प्रति 10 ग्राम।
    2. एक सप्ताह में सोना अब भी 250-260 रुपये मजबूत।
    3. मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में गोल्ड रेट लगभग समान।

    बिजनेस डेस्क। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 134320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है।

    हालांकि बीते एक सप्ताह के आंकड़े देखें तो सोना अब भी मजबूत बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिर रुझान और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी की उम्मीदों के बीच निवेशकों की नजर आगे की चाल पर बनी हुई है।

    दिल्ली में सोने का ताजा भाव

    दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 134320 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं 22 कैरेट सोना 123140 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। बीते सप्ताह की तुलना में 24 कैरेट सोना करीब 260 रुपये और 22 कैरेट सोना 250 रुपये मजबूत हुआ है।

    बड़े शहरों में गोल्ड रेट

    मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे प्रमुख महानगरों में 24 कैरेट सोने का भाव 134170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। इन शहरों में 22 कैरेट सोना 122990 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। पुणे और बेंगलुरु में भी यही दरें देखने को मिल रही हैं।


    अन्य शहरों की बात करें तो अहमदाबाद और भोपाल में 24 कैरेट सोना 134220 रुपये, जबकि 22 कैरेट सोना 123040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में सोने के दाम दिल्ली के समान बने हुए हैं।

    चांदी की कीमतों में गिरावट

    सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। 22 दिसंबर को घरेलू बाजार में चांदी 213900 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का हाजिर भाव 65.85 डॉलर प्रति औंस है। हालांकि बीते एक सप्ताह में चांदी करीब 16000 रुपये मजबूत हुई है और इस साल अब तक इसमें 126 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है।

