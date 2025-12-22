Gold Rate Today: 22 दिसंबर को सोने-चांदी की कीमत में गिरावट, जानें अपने शहर के भाव

बिजनेस डेस्क। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 134320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। हालांकि बीते एक सप्ताह के आंकड़े देखें तो सोना अब भी मजबूत बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिर रुझान और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी की उम्मीदों के बीच निवेशकों की नजर आगे की चाल पर बनी हुई है। दिल्ली में सोने का ताजा भाव दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 134320 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं 22 कैरेट सोना 123140 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। बीते सप्ताह की तुलना में 24 कैरेट सोना करीब 260 रुपये और 22 कैरेट सोना 250 रुपये मजबूत हुआ है।

बड़े शहरों में गोल्ड रेट मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे प्रमुख महानगरों में 24 कैरेट सोने का भाव 134170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। इन शहरों में 22 कैरेट सोना 122990 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। पुणे और बेंगलुरु में भी यही दरें देखने को मिल रही हैं।