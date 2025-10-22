Gold Rate Today: दिवाली के बाद औंधे मुंह गिरे सोने के दाम, खरीदने से पहले देखें कीमत

बिजनेस डेस्क। धनतेरस पर रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद बुधवार को सोने और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों ने मुनाफा वसूली की, जिसके चलते कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी के बाद मंदी का रुख देखने को मिला। यह गिरावट त्योहारी सीजन में देशभर में ज्वेलरी की बिक्री 35 फीसदी से 40 फीसदी तक बढ़ने के बाद आई।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में 5.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जो अगस्त 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट रही। इसके चलते घरेलू बाजार में भी सोने के दाम कमजोर हुए। 24 कैरेट सोना लगभग 1,27,200 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,16,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार दिवाली के बाद मांग में थोड़ी नरमी आ सकती है।
दिल्ली और जयपुर में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,27,350 रुपये प्रति 10 ग्राम रही, जबकि अहमदाबाद में यह 1,27,250 रुपये दर्ज की गई। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता में 24 कैरेट सोने की दर 1,27,200 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट की 1,16,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रही।
चांदी की कीमत भी बुधवार को गिरी और 63,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वैश्विक स्तर पर चांदी की कीमतों में 2 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले सत्र में 7.1 फीसदी की तेज गिरावट के बाद आई।