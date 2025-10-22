Gold Rate Today: दिवाली के बाद औंधे मुंह गिरे सोने के दाम, खरीदने से पहले देखें कीमत

बिजनेस डेस्क। धनतेरस पर रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद बुधवार को सोने और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों ने मुनाफा वसूली की, जिसके चलते कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी के बाद मंदी का रुख देखने को मिला। यह गिरावट त्योहारी सीजन में देशभर में ज्वेलरी की बिक्री 35 फीसदी से 40 फीसदी तक बढ़ने के बाद आई।

सोना 5.5 फीसदी लुढ़का अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में 5.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जो अगस्त 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट रही। इसके चलते घरेलू बाजार में भी सोने के दाम कमजोर हुए। 24 कैरेट सोना लगभग 1,27,200 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,16,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार दिवाली के बाद मांग में थोड़ी नरमी आ सकती है।