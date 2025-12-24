मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Gold Rate Today: सोने-चांदी ने बनाया कीमतों का नया रिकॉर्ड, रेट देख ग्राहक पकड़ लेंगे माथा

    क्रिसमस से पहले सोने-चांदी की कीमतों में लगातार तेजी जारी है। दिल्ली में 24 और 22 कैरेट गोल्ड महंगा हुआ, जबकि चांदी भी उछली। तीन दिनों में गोल्ड हजारो ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 02:09:56 PM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 02:13:54 PM (IST)
    Gold Rate Today: सोने-चांदी ने बनाया कीमतों का नया रिकॉर्ड, रेट देख ग्राहक पकड़ लेंगे माथा
    सोने-चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. दिल्ली में लगातार तीसरे दिन सोने के दाम बढ़े
    2. तीन दिनों में 24 कैरेट गोल्ड 4380 रुपये महंगा
    3. चांदी तीन दिनों में 9100 रुपये प्रति किलो चढ़ी

    बिजनेस डेस्क। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। लगातार तीसरे दिन गोल्ड और दूसरे दिन सिल्वर के दाम चढ़े हैं। दिल्ली समेत देश के बड़े शहरों में सोना-चांदी नई ऊंचाइयों के करीब पहुंच गए हैं। बाजार जानकार इसे निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी से जोड़कर देख रहे हैं।

    लगातार तीसरे दिन चमका सोना

    राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 10 रुपये महंगा होकर 1,38,710 रुपये पर पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट सोने के भाव भी 10 रुपये बढ़कर 1,27,160 रुपये हो गए। बीते तीन दिनों में 24 कैरेट सोना 4,380 रुपये और 22 कैरेट सोना 4,010 रुपये महंगा हो चुका है। यह तेजी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों के संकेतों से मिल रही मजबूती को दिखाती है।


    बड़े शहरों में क्या रहे दाम

    मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 24 कैरेट सोना करीब 1,38,560 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। चेन्नई में सोना सबसे महंगा है, जहां 24 कैरेट गोल्ड 1,39,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। 18 कैरेट सोने के भाव भी सभी शहरों में 1 लाख रुपये के ऊपर बने हुए हैं।

    चांदी में भी आई मजबूती

    चांदी की बात करें तो दिल्ली में आज एक किलो चांदी 100 रुपये महंगी होकर 2,23,100 रुपये पर पहुंच गई। पिछले तीन दिनों में चांदी के दाम कुल 9,100 रुपये बढ़ चुके हैं। मुंबई और कोलकाता में भी यही भाव हैं, जबकि चेन्नई में चांदी 2,34,100 रुपये प्रति किलो के साथ सबसे महंगी बनी हुई है।

    आगे कितना महंगा होगा सोना

    अमेरिकी अर्थशास्त्री और मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट एड यार्डेनी का मानना है कि इस दशक के अंत तक सोने में ऐतिहासिक तेजी आ सकती है। उनके अनुसार, 2029 तक सोना अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10,000 रुपये प्रति औंस तक पहुंच सकता है। यदि ऐसा हुआ, तो भारतीय बाजार में गोल्ड की कीमत 3 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार जा सकती है। निवेशकों के लिए यह संकेत है कि सोना आने वाले वर्षों में भी मजबूत विकल्प बना रह सकता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.