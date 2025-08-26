मेरी खबरें
    Gold Rate Today: 18K, 22K और 24K की कीमतों में उछाल, भारत में शहर के अनुसार सोने की कीमतें देखें

    26 अगस्त, 2025 को मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद और कोलकाता जैसे प्रमुख भारतीय शहरों में सोने की कीमतों में 24K, 22K और 18K शुद्धता में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया, जो रुपये-डॉलर विनिमय दर और त्योहारों और मुद्रास्फीति से घरेलू मांग जैसे वैश्विक कारकों के मिश्रण से प्रेरित है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 03:51:39 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 04:12:51 PM (IST)
    सोने और चांदी के आज के दाम।

    HighLights

    1. 18 कैरेट सोने की कीमत 7,655 रुपये प्रति ग्राम है, जो कल के भाव से 41 रुपये की वृद्धि है।
    2. उच्च मुद्रास्फीति सोने को उन निवेशकों के लिए हैं अपनी संपत्ति की रक्षा करना चाहते हैं।
    3. 22 कैरेट सोने की कीमत 9,355 रुपये प्रति ग्राम है, जो कल के भाव से 50 रुपये अधिक है।

    आज का सोने का भाव: 26 अगस्त, 2025 को भारत में सोने की कीमतों में बड़ी वृद्धि देखी गई, 24 कैरेट सोना 10,206 रुपये प्रति ग्राम है, जो कल के 10,151 रुपये के भाव से 55 रुपये की वृद्धि है। इसी तरह, 22 कैरेट सोने की कीमत 9,355 रुपये प्रति ग्राम है, जो कल के 9,305 रुपये के भाव से 50 रुपये की वृद्धि दर्शाता है। 18 कैरेट सोने की कीमत 7,655 रुपये प्रति ग्राम है, जो कल के भाव से 41 रुपये की वृद्धि है। उच्च मुद्रास्फीति सोने को उन निवेशकों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाती है जो अपनी संपत्ति की रक्षा करना चाहते हैं।

    आज का सोने का भाव: 26 अगस्त, 2025 तक, भारत में शहर के अनुसार सोने की कीमतें इस प्रकार हैं:

    चेन्नई: 24K सोने की कीमत 10,206 रुपये, 22K सोने की कीमत 9,355 रुपये और 18K सोने की कीमत 7,740 रुपये प्रति ग्राम है।

    मुंबई: 24K सोने की कीमत 10,206 रुपये, 22K सोने की कीमत 9,355 रुपये और 18K सोने की कीमत 7,655 रुपये प्रति ग्राम है।

    दिल्ली: 24K सोने की कीमत 10,221 रुपये, 22K सोने की कीमत 9,370 रुपये और 18K सोने की कीमत 7,667 रुपये प्रति ग्राम है।

    कोलकाता: 24K सोने की कीमत 10,206 रुपये, 22K सोने की कीमत 9,355 रुपये और 18K सोने की कीमत 7,655 रुपये प्रति ग्राम है।

    बैंगलोर: 24K सोने की कीमत 10,206 रुपये, 22K सोने की कीमत 9,355 रुपये और 18K सोने की कीमत 7,655 रुपये प्रति ग्राम है।

    हैदराबाद: 24K सोने की कीमत 10,206 रुपये, 22K सोने की कीमत 9,355 रुपये और 18K सोने की कीमत 7,655 रुपये प्रति ग्राम है।

    केरल: 24K सोने की कीमत 10,206 रुपये, 22K सोने की कीमत 9,355 रुपये और 18K सोने की कीमत 7,655 रुपये प्रति ग्राम है।

    पुणे: 24K सोने की कीमत 10,206 रुपये, 22K सोने की कीमत 9,355 रुपये और 18K सोने की कीमत 7,655 रुपये प्रति ग्राम है।

    वडोदरा: 24K सोने की कीमत 10,211 रुपये, 22K सोने की कीमत 9,360 रुपये और 18K सोने की कीमत 7,659 रुपये प्रति ग्राम है।

    अहमदाबाद: 24K सोने की कीमत 10,211 रुपये, 22K सोने की कीमत 9,360 रुपये और 18K सोने की कीमत 7,659 रुपये प्रति ग्राम है।

    भारत में सोने की दरों को प्रभावित करने वाले कारक वैश्विक और घरेलू प्रभावों का मिश्रण हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कीमत वैश्विक बाजार के रुझानों और अमेरिकी व्यापार नीतियों से काफी प्रभावित होती है, जैसे कि ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगाए गए शुल्क, जो अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं और एक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने के आकर्षण को बढ़ा सकते हैं। चूंकि सोना मुख्य रूप से आयात किया जाता है, इसलिए रुपये में इसकी कीमत रुपये-डॉलर विनिमय दर के प्रति भी संवेदनशील है। घरेलू स्तर पर, त्योहारों और शादियों के दौरान सोने की मांग बढ़ जाती है।

