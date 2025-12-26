मेरी खबरें
    साल 2025 के अंत में सोना-चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। 26 दिसंबर को सराफा बाजारों में सोने ने नया उच्चतम स्तर बनाया, जबकि चांदी में भी तेज उछाल ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 26 Dec 2025 02:34:17 PM (IST)Updated Date: Fri, 26 Dec 2025 02:34:17 PM (IST)
    Gold Rate Today: 26 दिसंबर को सोने की कीमत ने बनाया रिकॉर्ड, चांदी हुई 8 हजार रुपये महंगी; जानें आज के भाव
    सोने-चांदी की कीमतों ने तेजी बरकरार। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 26 दिसंबर को सोना-चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड
    2. दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1.39 लाख पार
    3. प्रमुख शहरों में 22 कैरेट सोना 1.27 लाख करीब

    बिजनेस डेस्क। साल 2025 का अंत नजदीक है, लेकिन सोना-चांदी की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। 26 दिसंबर की सुबह देशभर के सराफा बाजारों में सोने और चांदी ने नए रिकॉर्ड बना दिए। जहां सोना अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, वहीं चांदी की कीमतों में एक दिन में जोरदार उछाल दर्ज किया गया। यह स्थिति निवेशकों के साथ-साथ ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए भी बेहद अहम मानी जा रही है।

    राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,39,410 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। वहीं मुंबई में 24 कैरेट गोल्ड 1,39,260 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। 22 कैरेट सोने की कीमत दिल्ली में 1,27,810 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।


    मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में 22 कैरेट सोना 1,27,660 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,39,260 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है। लगातार बढ़ते दामों ने सोने को एक बार फिर मजबूत निवेश विकल्प के रूप में स्थापित कर दिया है।

    अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिल रहा समर्थन

    • सोने की कीमतों में इस तेजी के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार का बड़ा हाथ माना जा रहा है। वैश्विक बाजार में सोने का हाजिर भाव 4,525.96 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच चुका है।

    • जानकारों के अनुसार, साल 2025 में अब तक सोने की कीमतों में करीब 73.7 प्रतिशत की मजबूती दर्ज की गई है। निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि दिसंबर 2026 तक सोना 4,900 डॉलर प्रति औंस तक जा सकता है। केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार सोने की खरीदारी भी कीमतों को मजबूती दे रही है।

    चांदी ने भी किया निवेशकों को हैरान

    • सोने के साथ चांदी ने भी जबरदस्त रफ्तार दिखाई है। 26 दिसंबर को चांदी की कीमत एक झटके में 8,460 रुपये बढ़कर 2,32,741 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

    • अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का हाजिर भाव 72.70 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है। इस साल विदेशी बाजारों में चांदी की कीमतों में 151 प्रतिशत और घरेलू बाजार में करीब 153 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसने निवेशकों का ध्यान तेजी से अपनी ओर खींचा है।

