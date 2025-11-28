Gold Rate Today: 28 नवंबर को सोने की कीमत ने लगाई लंबी छलांग, जानें अपने शहर के भाव

बिजनेस डेस्क। सोमवार की गिरावट के बाद मंगलवार को कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी दोनों में मजबूती दर्ज की गई है। निवेशकों की बढ़ती खरीदारी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के सकारात्मक संकेतों का असर घरेलू बाजार में भी दिखा है।

सोने में 600 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी (Gold Price Today) सुबह 10:18 बजे तक एमसीएक्स में सोना 596 रुपये प्रति 10 ग्राम चढ़कर 126,100 रुपये पर पहुंच गया। आज के कारोबार में सोने ने 125,729 रुपये का लो और 126,283 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई टच किया है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में कीमतों में और तेजी का अनुमान है।