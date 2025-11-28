Gold Rate Today: 28 नवंबर को सोने की कीमत ने लगाई लंबी छलांग, जानें अपने शहर के भाव
देशभर में सोने और चांदी के दामों में हल्की तेजी देखने को मिली है। पटना में सोना सबसे सस्ता जबकि भोपाल और इंदौर में भाव सबसे अधिक दर्ज हुए। चांदी के दाम भी मामूली बढ़त के साथ सामने आए। शादी-ब्याह के सीजन में खरीदारी बढ़ने की संभावना है।
Publish Date: Fri, 28 Nov 2025 11:24:24 AM (IST)
Updated Date: Fri, 28 Nov 2025 11:24:24 AM (IST)
सोने के दाम तेजी बरकरार। (फाइल फोटो)
HighLights
- पटना में सोना सबसे कम, खरीदारों के लिए अच्छा अवसर।
- भोपाल-इंदौर में सोने-चांदी के भाव सबसे ऊपर रहे।
- त्योहार-शादी सीजन में मांग बढ़कर भाव में उछाल संभव।
बिजनेस डेस्क। सोमवार की गिरावट के बाद मंगलवार को कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी दोनों में मजबूती दर्ज की गई है। निवेशकों की बढ़ती खरीदारी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के सकारात्मक संकेतों का असर घरेलू बाजार में भी दिखा है।
सोने में 600 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी (Gold Price Today)
सुबह 10:18 बजे तक एमसीएक्स में सोना 596 रुपये प्रति 10 ग्राम चढ़कर 126,100 रुपये पर पहुंच गया। आज के कारोबार में सोने ने 125,729 रुपये का लो और 126,283 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई टच किया है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में कीमतों में और तेजी का अनुमान है।
चांदी में 1000 रुपये से अधिक का उछाल (Silver Price Today)
चांदी की कीमत में सोने की तुलना में अधिक उछाल देखा जा रहा है। सुबह लगभग 10 बजे तक चांदी 1,372 रुपये प्रति किलो बढ़कर 163,839 रुपये पर कारोबार कर रही थी। आज के सत्र में चांदी 163,362 रुपये का लो और 165,201 रुपये प्रति किलो का हाई बना चुकी है
प्रमुख शहरों में सोने के दाम
- पटना में सोने का भाव 126,450 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 164,260 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।
- जयपुर में सोना 126,500 रुपये और चांदी 164,210 रुपये प्रति किलो दर्ज हुई।
- कानपुर और लखनऊ में सोना 126,550 रुपये और चांदी 164,270 रुपये के भाव पर बिकी।
- भोपाल और इंदौर में सोना सबसे अधिक 126,650 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, जबकि चांदी 164,400 रुपये प्रति किलो रही।
- चंडीगढ़ में 126,520 रुपये और रायपुर में 126,470 रुपये प्रति 10 ग्राम के साथ थोड़ा कम भाव दर्ज हुआ।
उम्मीद की जा रही है कि खरीदारी बढ़ने पर आने वाले दिनों में कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।