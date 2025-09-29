Gold Rate Today: भारत में सोने की कीमतों में भारी उछाल, देखें अपने शहरों में गोल्ड के भाव

बिजनेस डेस्क। सोमवार, 29 सितंबर 2025 को भारत में सोने के दामों में जबरदस्त उछाल देखा गया। शुद्ध 24 कैरेट सोना 92 रुपये प्रति ग्राम या 920 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया। यह बढ़ोतरी निवेशकों और ग्राहकों के लिए एक अहम संकेत मानी जा रही है।

ताजा दरों के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत 11,640 रुपये प्रति ग्राम हो गई है। वहीं 22 कैरेट सोना, जो आभूषण निर्माण में अधिक लोकप्रिय है, 10,670 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया। 18 कैरेट सोना 8,730 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया।

विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रीय औसत दरें सोने की मूल्यवृद्धि का संकेत देती हैं, लेकिन वास्तविक कीमत शहर-दर-शहर अलग हो सकती है। इसका कारण स्थानीय कर, परिवहन लागत और ज्वैलर्स एसोसिएशन के चार्जेस हैं, इसलिए खरीदारों को लेन-देन के समय स्थानीय ज्वैलर्स से दरें अवश्य जांच लेनी चाहिए। प्रमुख शहरों में सोने के दाम भारत के बड़े शहरों में सोने की कीमतों में मामूली अंतर दिखाई दिया। चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,16,070 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज हुआ, जो अन्य शहरों से थोड़ा महंगा है।

मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में 24 कैरेट सोना 1,15,470 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। नई दिल्ली में यह 1,15,620 रुपये और अहमदाबाद में 1,15,520 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज हुआ। 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम भी इन्हीं अनुपात में तय हुए।