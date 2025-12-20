Gold Rate Today: 20 दिसंबर को सोने-चांदी की कीमत में फिर उछाल, जानें अपने शहर के भाव

बिजनेस डेस्क। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत मांग के चलते सोने और चांदी की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड बना रही हैं।
18 दिसंबर की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1 लाख 34 हजार 670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 2 लाख 8 हजार 100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। कमजोर डॉलर, वैश्विक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग ने कीमती धातुओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।
दिल्ली में 24 कैरेट सोना 134670 रुपये और 22 कैरेट सोना 123460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 24 कैरेट सोना 134520 रुपये और 22 कैरेट 123310 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ जैसे शहरों में भी सोने की कीमतें दिल्ली के समान स्तर पर बनी हुई हैं।
वैश्विक बाजार में सोना रिकॉर्ड उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव 4,321.06 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स के दो महीने के निचले स्तर पर आने से डॉलर में होने वाला सराफा कारोबार अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए सस्ता हुआ है, जिससे मांग में और तेजी आई है।
सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। घरेलू बाजार में चांदी 2,08,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का हाजिर भाव 66.52 डॉलर प्रति औंस के नए रिकॉर्ड स्तर पर है।
विशेषज्ञों के अनुसार, सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग, सिल्वर ईटीएफ में निवेश, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और सप्लाई की कमी से चांदी की कीमतों को बल मिला है। चीन द्वारा 2026 से चांदी के निर्यात पर रोक लगाने की संभावित योजना ने भी बाजार में दबाव बढ़ा दिया है। इस साल अब तक चांदी की कीमतों में करीब 127 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच निवेशक सोने-चांदी को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि निकट भविष्य में भी कीमती धातुओं की कीमतों में मजबूती बनी रह सकती है।