Gold Rate Today: 20 दिसंबर को सोने-चांदी की कीमत में फिर उछाल, जानें अपने शहर के भाव

बिजनेस डेस्क। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत मांग के चलते सोने और चांदी की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड बना रही हैं। 18 दिसंबर की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1 लाख 34 हजार 670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 2 लाख 8 हजार 100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। कमजोर डॉलर, वैश्विक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग ने कीमती धातुओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।

घरेलू बाजार में सोने की चमक दिल्ली में 24 कैरेट सोना 134670 रुपये और 22 कैरेट सोना 123460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 24 कैरेट सोना 134520 रुपये और 22 कैरेट 123310 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ जैसे शहरों में भी सोने की कीमतें दिल्ली के समान स्तर पर बनी हुई हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर वैश्विक बाजार में सोना रिकॉर्ड उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव 4,321.06 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स के दो महीने के निचले स्तर पर आने से डॉलर में होने वाला सराफा कारोबार अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए सस्ता हुआ है, जिससे मांग में और तेजी आई है। चांदी में भी ऐतिहासिक तेजी सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। घरेलू बाजार में चांदी 2,08,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का हाजिर भाव 66.52 डॉलर प्रति औंस के नए रिकॉर्ड स्तर पर है।