Gold Rate Today: रिकॉर्ड हाई पर सोना, जानिए मंगलवार को कितनी बढ़ी गोल्ड की कीमत

बिजनेस डेस्क। भारत में सोने की कीमतें लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। वैश्विक और घरेलू कारकों जैसे बढ़ती महंगाई, रुपये के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती और अमेरिका की नई व्यापार नीतियों (टैरिफ) ने सोने को सुरक्षित निवेश (Safe-Haven Asset) के रूप में और भी आकर्षक बना दिया है।

2 सितंबर 2025 को सोने के दाम मंगलवार को सोने की कीमत में सभी कैरेट्स के लिए 1 रुपये प्रति ग्राम की मामूली बढ़ोतरी हुई। 24 कैरेट (99.9% शुद्ध): 10,589 रुपये ग्राम (कल 10,588 रुपये) 22 कैरेट (91.6% शुद्ध): 9,706 रुपये ग्राम (कल 9,705 रुपये ) 18 कैरेट (75% शुद्ध): 7,942 रुपये ग्राम (कल 7,941 रुपये) प्रमुख शहरों में सोने के भाव देशभर के बड़े शहरों में भी कीमतों में समान वृद्धि देखने को मिली। दिल्ली और नोएडा में 24 कैरेट सोना 10,604 रुपये ग्राम तक पहुंचा, जबकि मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता और बेंगलुरु में यह 10,589 रुपये ग्राम दर्ज हुआ। अहमदाबाद में 24 कैरेट का भाव 10,594 रुपये ग्राम और जयपुर में 10,494 रुपये ग्राम रहा।