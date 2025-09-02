Gold Rate Today: रिकॉर्ड हाई पर सोना, जानिए मंगलवार को कितनी बढ़ी गोल्ड की कीमत
भारत में 2 सितंबर 2025 को सोने के दाम सभी कैरेट्स में 1 रुपये प्रति ग्राम बढ़े। दिल्ली और नोएडा में 24 कैरेट सोना 10,604 रुपये ग्राम रहा। वैश्विक महंगाई, डॉलर की मजबूती और अमेरिकी टैरिफ नीतियों से सोने की मांग निवेशकों के लिए सुरक्षित विकल्प बनी हुई है।
Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 11:43:44 AM (IST)
Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 12:41:49 PM (IST)
सोने के भाव में तेजी। (फाइल फोटो)
HighLights
- सोने की कीमतें सभी कैरेट्स में 1 रुपये बढ़ीं।
- दिल्ली-नोएडा में 24 कैरेट सोना 10,604 रुपये।
- मुंबई-चेन्नई-बेंगलुरु में सोना 10,589 रुपये प्रति ग्राम।
बिजनेस डेस्क। भारत में सोने की कीमतें लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। वैश्विक और घरेलू कारकों जैसे बढ़ती महंगाई, रुपये के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती और अमेरिका की नई व्यापार नीतियों (टैरिफ) ने सोने को सुरक्षित निवेश (Safe-Haven Asset) के रूप में और भी आकर्षक बना दिया है।
2 सितंबर 2025 को सोने के दाम
मंगलवार को सोने की कीमत में सभी कैरेट्स के लिए 1 रुपये प्रति ग्राम की मामूली बढ़ोतरी हुई।
24 कैरेट (99.9% शुद्ध): 10,589 रुपये ग्राम (कल 10,588 रुपये)
22 कैरेट (91.6% शुद्ध): 9,706 रुपये ग्राम (कल 9,705 रुपये )
18 कैरेट (75% शुद्ध): 7,942 रुपये ग्राम (कल 7,941 रुपये)
प्रमुख शहरों में सोने के भाव
- देशभर के बड़े शहरों में भी कीमतों में समान वृद्धि देखने को मिली। दिल्ली और नोएडा में 24 कैरेट सोना 10,604 रुपये ग्राम तक पहुंचा, जबकि मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता और बेंगलुरु में यह 10,589 रुपये ग्राम दर्ज हुआ। अहमदाबाद में 24 कैरेट का भाव 10,594 रुपये ग्राम और जयपुर में 10,494 रुपये ग्राम रहा।
22 कैरेट सोने की कीमतें शहरवार 9,619 रुपये से 9,721 रुपये ग्राम के बीच रहीं। 18 कैरेट सोना 7,870 रुपये से 8,031 रुपये ग्राम के बीच बिका है।
निवेशकों के लिए संकेत
विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू मुद्रास्फीति दबाव के बीच सोने की मांग बनी रहेगी। यह बढ़ोतरी निवेशकों के लिए संकेत है कि सोना निकट भविष्य में भी सुरक्षित निवेश विकल्प बना रहेगा।