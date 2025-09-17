Gold Rate Today: सोने की कीमतों में लगातार बनी हुई है तेजी, खरीदने से पहले देखें अपने शहरों के दाम

बिजनेस डेस्क। भारत में सोने की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड बना रही हैं। 17 सितंबर को भी यह तेजी कायम रही और दाम नई ऊंचाई पर पहुंच गए। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दर कटौती की उम्मीदों ने इस तेजी को और बल दिया है।

डॉलर की कमजोरी और भू-राजनीतिक तनाव ने भी सोने की आकर्षण को मजबूत किया है। निवेशक इसे सुरक्षित निवेश विकल्प मानते हुए लगातार खरीदारी कर रहे हैं। 24 कैरेट सोना 11,194 रुपये प्रति ग्राम 17 सितंबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 11,194 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई, जो पिछले दिन की तुलना में 1 रुपये अधिक है। वहीं, 22 कैरेट सोने का दाम 10,261 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 8,396 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया।