Gold Rate Today: सोने की कीमतों में लगातार बनी हुई है तेजी, खरीदने से पहले देखें अपने शहरों के दाम

बिजनेस डेस्क। भारत में सोने की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड बना रही हैं। 17 सितंबर को भी यह तेजी कायम रही और दाम नई ऊंचाई पर पहुंच गए। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दर कटौती की उम्मीदों ने इस तेजी को और बल दिया है।
डॉलर की कमजोरी और भू-राजनीतिक तनाव ने भी सोने की आकर्षण को मजबूत किया है। निवेशक इसे सुरक्षित निवेश विकल्प मानते हुए लगातार खरीदारी कर रहे हैं।
17 सितंबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 11,194 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई, जो पिछले दिन की तुलना में 1 रुपये अधिक है। वहीं, 22 कैरेट सोने का दाम 10,261 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 8,396 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया।
चेन्नई: 24K – 11,216 रुपये, 22K - 10,281 रुपये, 18K - 8,516 रुपये
दिल्ली: 24K - 11,209 रुपये, 22K - 10,276 रुपये, 18K - 8,410 रुपये
मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, केरल: 24K - 11,194 रुपये, 22K - 10,261 रुपये, 18K - 8,396 रुपये
वडोदरा व अहमदाबाद: 24K – 11,199 रुपये, 22K - 10,266 रुपये, 18K - 8,400 रुपये
सोने की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के पीछे कई कारक हैं। डॉलर के कमजोर होने से सोने की मांग बढ़ रही है। इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की संभावित दर कटौती से सोना निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक हो गया है। भू-राजनीतिक तनावों ने भी सोने को सुरक्षित निवेश विकल्प बनाए रखा है।