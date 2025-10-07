Gold Rate Today: 7 अक्टूबर को सोने की कीमतों में उछाल, जानें कितने रुपये महंगा हुआ गोल्ड
भारत में मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 को सोने की कीमतों में जोरदार उछाल दर्ज हुआ। 24 कैरेट सोना 125 रुपये बढ़कर 12,202 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा। त्योहारों से पहले मांग बढ़ने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती के कारण कीमतों में यह तेजी देखने को मिली।
Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 01:17:32 PM (IST)
Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 01:17:32 PM (IST)
सोने की कीमतों में बड़ा उछाल। (फाइल फोटो)
HighLights
- 24 कैरेट सोना 12,202 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा।
- 22 कैरेट सोना 115 रुपये चढ़कर 11,185 रुपये हुआ।
- 18 कैरेट सोना 94 रुपये बढ़कर 9,152 रुपये पहुंचा।
बिजनेस डेस्क। मंगलवार 7 अक्टूबर 2025 को भारत में सोने की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला। सभी सामान्य शुद्धताओं में पिछले दिन की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना प्रति ग्राम 125 रुपये की छलांग के साथ 12,202 रुपये पर पहुंच गया, जबकि 22 कैरेट सोना 115 रुपये बढ़कर 11,185 रुपये प्रति ग्राम बिक रहा है। 18 कैरेट सोने की कीमत में भी 94 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और यह 9,152 रुपये प्रति ग्राम हो गया है।
त्योहारों से पहले बढ़ी मांग का असर
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत रुझानों और घरेलू मांग में निरंतर बढ़ोतरी के चलते सोने के दामों में तेजी आई है। त्योहारों का मौसम नजदीक आने से निवेशक और उपभोक्ता दोनों ही सोने को एक सुरक्षित और लाभदायक निवेश के रूप में देख रहे हैं।
शहरवार सोने के दाम
- देश के विभिन्न महानगरों में स्थानीय कर, परिवहन लागत और मांग के अनुसार सोने के दामों में हल्का अंतर देखा गया। मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 को मुंबई में 24 कैरेट सोना 12,202 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना 11,185 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया। दिल्ली में यह क्रमशः 12,209 रुपये और 11,191 रुपये रहा, जबकि चेन्नई में 24 कैरेट सोना 12,219 रुपये और 22 कैरेट 11,202 रुपये प्रति ग्राम तक पहुंच गया।
- कोलकाता में 24 कैरेट सोना 12,199 रुपये, बेंगलुरु और हैदराबाद में 12,204 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया। 18 कैरेट सोना भी सभी शहरों में लगभग 9,150 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है।
निवेशकों के लिए संकेत
तेजी के इस दौर में विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि निवेशक सावधानीपूर्वक निर्णय लें, क्योंकि सोने की कीमतें वैश्विक बाजार की अस्थिरता पर निर्भर हैं। हालांकि, लंबे समय के नजरिए से सोना अब भी एक स्थिर और भरोसेमंद निवेश विकल्प बना हुआ है।