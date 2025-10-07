Gold Rate Today: 7 अक्टूबर को सोने की कीमतों में उछाल, जानें कितने रुपये महंगा हुआ गोल्ड

बिजनेस डेस्क। मंगलवार 7 अक्टूबर 2025 को भारत में सोने की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला। सभी सामान्य शुद्धताओं में पिछले दिन की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना प्रति ग्राम 125 रुपये की छलांग के साथ 12,202 रुपये पर पहुंच गया, जबकि 22 कैरेट सोना 115 रुपये बढ़कर 11,185 रुपये प्रति ग्राम बिक रहा है। 18 कैरेट सोने की कीमत में भी 94 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और यह 9,152 रुपये प्रति ग्राम हो गया है।

त्योहारों से पहले बढ़ी मांग का असर बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत रुझानों और घरेलू मांग में निरंतर बढ़ोतरी के चलते सोने के दामों में तेजी आई है। त्योहारों का मौसम नजदीक आने से निवेशक और उपभोक्ता दोनों ही सोने को एक सुरक्षित और लाभदायक निवेश के रूप में देख रहे हैं।