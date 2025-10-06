Gold Rate Today: सोने की ऑल टाइम हाई पर पहुंची कीमत, 6 अक्टूबर 1370 रुपये बढ़ा भाव

बिजनेस डेस्क। 6 अक्टूबर 2025 हफ्ते की शुरुआत में भारत में सोने की कीमतों में जोरदार उछाल देखा गया है। सोमवार को 24 कैरेट सोने की दर 12,077 रुपये प्रति ग्राम पहुंच गई, जो बीते दिन की तुलना में 137 रुपये अधिक है। 22 कैरेट गोल्ड 11,070 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट गोल्ड 9,058 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है।

सोने की इस तेज बढ़त के पीछे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारक प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। रुपये की कीमत में डॉलर के मुकाबले गिरावट आई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग ने भारतीय बाजार में सोने के दामों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आर्थिक अनिश्चितता और निवेशकों की ओर से सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में सोने की मांग लगातार बढ़ रही है।

भारतीय शहरों में सोने के दाम

सोमवार को देश के प्रमुख शहरों में सोने की कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। चेन्नई में 24 कैरेट गोल्ड की दर 12,152 रुपये प्रति ग्राम रही, जो कल से 137 रुपये अधिक है। दिल्ली में यह 12,092 रुपये, जबकि मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 12,077 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई। इन सभी शहरों में 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड की कीमतों में भी समान बढ़ोतरी हुई है।

जीएसटी और अन्य करों को छोड़कर दरें

यह ध्यान देने योग्य है कि ऊपर दी गई दरें जीएसटी, टीसीएस और अन्य स्थानीय शुल्कों के बिना हैं। वास्तविक कीमतें ज्वैलर्स के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर वैश्विक स्तर पर सोने की मांग इसी रफ्तार से बढ़ती रही, तो आने वाले दिनों में दामों में और तेजी देखने को मिल सकती है।