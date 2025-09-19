Gold Rate Today: भारत में सोने की कीमतों में गिरावट, खरीदने से पहले देखें अपने शहर में भाव
सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारकों से प्रभावित होती हैं। वैश्विक घटनाक्रम, केंद्रीय बैंकों के भंडार, मुद्रास्फीति और आर्थिक अनिश्चितता सोने की मांग बढ़ाते हैं। वहीं, अमेरिकी डॉलर की मजबूती या रुपये की कमजोरी सीधे भारतीय बाजार में दामों पर असर डालती है, जिससे कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जाता है।
Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 10:32:04 AM (IST)
Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 11:12:10 AM (IST)
शुक्रवार को गोल्ड में दिखी कमी। (फाइल फोटो)
HighLights
- केंद्रीय बैंकों के भंडार कीमतों पर बड़ा असर डालते।
- मुद्रास्फीति बढ़ने पर सोने की मांग भी बढ़ती।
- आर्थिक अनिश्चितता सोने को सुरक्षित निवेश विकल्प बनाती।
बिजनेस डेस्क। भारत में 19 सितंबर 2025 को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव और घरेलू कारकों के चलते पिछले कुछ दिनों से सोने के दामों में हल्की हलचल देखी जा रही है। फिर भी, बीते एक वर्ष में सोना लगातार महंगा हुआ है और निवेशकों के लिए सुरक्षित विकल्प बना हुआ है।
ताजा आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोना प्रति ग्राम 11,133 रुपये, 22 कैरेट सोना 10,205 रुपये और 18 कैरेट सोना 8,350 रुपये पर दर्ज किया गया है। शहरों के हिसाब से कीमतों में हल्का अंतर स्थानीय टैक्स और डिमांड पर निर्भर करता है।
कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक
सोने की कीमतें कई कारणों से उतार-चढ़ाव करती हैं। वैश्विक घटनाक्रम और केंद्रीय बैंकों के सोने के भंडार इसका प्रमुख आधार हैं। आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ती मुद्रास्फीति के दौर में निवेशक सोने को सुरक्षित विकल्प मानते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी और रुपये का मूल्य भी घरेलू बाजार में सोने की दरों को सीधे प्रभावित करता है।
भारत के प्रमुख शहरों में सोने की कीमत
- भारत में 19 सितंबर 2025 को सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना अब 11,133 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 10,205 रुपये और 18 कैरेट 8,350 रुपये पर पहुंच गया है।
- प्रमुख शहरों में हल्का अंतर देखने को मिला। चेन्नई में 24K सोना 11,204 रुपये, दिल्ली-जयपुर-लखनऊ में 11,186 रुपये और मुंबई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद व बैंगलोर में 11,171 रुपये प्रति ग्राम रहा।
- अहमदाबाद में 11,176 रुपये, जबकि गाजियाबाद और नोएडा में 11,186 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया। स्थानीय टैक्स और मांग के चलते दामों में शहरवार बदलाव देखने को मिलता है।