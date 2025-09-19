Gold Rate Today: भारत में सोने की कीमतों में गिरावट, खरीदने से पहले देखें अपने शहर में भाव

बिजनेस डेस्क। भारत में 19 सितंबर 2025 को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव और घरेलू कारकों के चलते पिछले कुछ दिनों से सोने के दामों में हल्की हलचल देखी जा रही है। फिर भी, बीते एक वर्ष में सोना लगातार महंगा हुआ है और निवेशकों के लिए सुरक्षित विकल्प बना हुआ है।

ताजा आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोना प्रति ग्राम 11,133 रुपये, 22 कैरेट सोना 10,205 रुपये और 18 कैरेट सोना 8,350 रुपये पर दर्ज किया गया है। शहरों के हिसाब से कीमतों में हल्का अंतर स्थानीय टैक्स और डिमांड पर निर्भर करता है।