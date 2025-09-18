मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Gold Rate Today: सोने की कीमत आई गिरावट... मुंबई, दिल्ली सहित पढ़ें अपने शहरों के दाम

    भारत में 18 सितंबर 2025 को सोने की कीमतों में ₹1 प्रति ग्राम की मामूली गिरावट दर्ज हुई। 24 कैरेट सोना औसतन ₹11,170 पर पहुंच गया। चेन्नई और दिल्ली में कीमत थोड़ी अधिक रही, जबकि मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में समान दरें रहीं। डॉलर की मजबूती इसका मुख्य कारण है।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 11:20:31 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 11:20:31 AM (IST)
    Gold Rate Today: सोने की कीमत आई गिरावट... मुंबई, दिल्ली सहित पढ़ें अपने शहरों के दाम
    सोने के दाम में आई कमी। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 24 कैरेट सोना 1 रुपये गिरकर 11,170 रुपये प्रति ग्राम।
    2. चेन्नई में 24 कैरेट सोना 11,203 रुपये प्रति ग्राम।
    3. दिल्ली में 24 कैरेट सोना 11,185 रुपये प्रति ग्राम।

    बिजनेस डेस्क। भारत में आज (18 सितंबर 2025) सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट तीनों ही श्रेणियों में 1 रुपये प्रति ग्राम की कमी आई है।

    विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी डॉलर की मजबूती और फेडरल रिजर्व की दर कटौती के चलते सोने के भाव पर दबाव देखा जा रहा है। इसके बावजूद, हाल के सप्ताहों में सोना निवेश के लिहाज से मजबूत विकल्प बना हुआ है, क्योंकि इसकी कीमतें रिकॉर्ड स्तरों तक पहुंची थीं।

    24 कैरेट सोना 11,170 रुपये प्रति ग्राम

    देशभर में 24 कैरेट सोने की कीमत 11,170 रुपये प्रति ग्राम पर आ गई है, जो कल के 11,171 रुपये प्रति ग्राम से 1 रुपये कम है। 8 ग्राम सोना 89,360 रुपये और 100 ग्राम सोना 1,11,700 रुपये में मिल रहा है।

    22 कैरेट और 18 कैरेट में भी गिरावट

    22 कैरेट सोना 10,239 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 8,377 रुपये प्रति ग्राम पर दर्ज किया गया है। इन दोनों कैटेगरी में भी 1 प्रति रुपये ग्राम की गिरावट आई है।

    देखें अपने शहर में सोने की कीमत

    भारत में 18 सितंबर 2025 को सोने के दाम में हल्की गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोना 1 रुपये प्रति ग्राम सस्ता हुआ। चेन्नई में 24 कैरेट सोना 11,203 रुपये और दिल्ली में 11,185 रुपये दर्ज हुआ, जबकि मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में 11,170 रुपये पर बना रहा।

    वडोदरा और अहमदाबाद में यह 11,173 रुपये और 11,175 रुपये रहा। विशेषज्ञों के अनुसार डॉलर की मजबूती और फेडरल रिजर्व की दर कटौती से यह गिरावट आई है। हालांकि निवेशकों के लिए सोना अब भी सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है।

    बाजार विश्लेषण

    विशेषज्ञों का कहना है कि डॉलर की मजबूती के चलते सोने की कीमतों में हल्की गिरावट देखी जा रही है। हालांकि यह अस्थायी उतार-चढ़ाव है और लंबी अवधि में सोना निवेशकों के लिए लाभकारी विकल्प बना रहेगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.