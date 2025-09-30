मेरी खबरें
    Gold Rate Today: 30 सितंबर को सोने में तेजी, आसमान पर पहुंची कीमत; देखें अपने शहर के भाव

    भारत में 30 सितंबर 2025 को सोने की कीमतों में फिर उछाल दर्ज हुआ। 24K सोना 11,831 रुपये, 22K सोना 10,845 रुपये और 18K सोना 8,873 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया। शहरवार दरों में मामूली अंतर है। विश्लेषकों के अनुसार, त्योहार व शादी सीजन से मांग और बढ़ने की संभावना है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 10:24:03 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 10:24:03 AM (IST)
    सोने की कीमत में तेजी बरकरार

    HighLights

    1. 24K सोना ₹11,831 प्रति ग्राम पर पहुंचा।
    2. 22K सोना ₹10,845 प्रति ग्राम दर्ज किया गया।
    3. 18K सोना ₹8,873 प्रति ग्राम पर उपलब्ध।

    बिजनेस डेस्क। भारत में सोने की कीमतों में आज एक बार फिर वृद्धि दर्ज की गई है। निवेशकों और ग्राहकों के लिए यह बढ़ोतरी खास मायने रखती है, क्योंकि त्योहारों का सीजन करीब है। 30 सितंबर 2025 को 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के भाव कल की तुलना में बढ़ गए हैं।

    विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार और मांग में उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा है। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे शहरवार रेट्स पर नजर बनाए रखें, क्योंकि दाम अलग-अलग क्षेत्रों में थोड़े भिन्न हो सकते हैं।

    24K, 22K और 18K सोने के भाव

    आज 24 कैरेट सोने की कीमत में 142 रुपये प्रति ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। यह अब 11,831 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गई है। इसी तरह, 22 कैरेट सोने के भाव 130 रुपये बढ़कर 10,845 रुपये प्रति ग्राम हो गए हैं। वहीं, 18 कैरेट सोना अब 8,873 रुपये प्रति ग्राम पर मिल रहा है।

    प्रमुख शहरों में सोने की कीमतें

    • भारत के विभिन्न प्रमुख शहरों में सोने की कीमतों में मामूली अंतर देखा जा रहा है। चेन्नई में 22 कैरेट सोना 1,07,010 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,16,740 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दर्ज किया गया।

    • मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 22 कैरेट सोना 1,06,710 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,16,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है। नई दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव 1,06,860 रुपये और 24 कैरेट का 1,16,560 रुपये है।

    निवेशकों के लिए संकेत

    बाजार विश्लेषकों का मानना है कि सोने की कीमतों में यह उछाल आने वाले दिनों में निवेश के रुझान को प्रभावित कर सकता है। लगातार बढ़ते दाम निवेशकों के लिए सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में सोने की लोकप्रियता को और बढ़ा सकते हैं। त्योहार और शादी का सीजन नजदीक होने से मांग में और तेजी देखने को मिल सकती है।

