    Gold Rate Today: 25 नवंबर को सोने की कीमत में आई उछाल, 1630 रुपये हुआ महंगा; पढ़ें आज के भाव

    देशभर में सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज हुआ है। भोपाल में सोना 1,540 और चांदी 2,800 रुपए महंगी हुई। राष्ट्रीय बाजार में भी सोना 1,630 और चांदी 2,830 रुपए बढ़ी। विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ती मांग और वैश्विक मजबूती से रफ्तार बनी हुई है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 01:20:47 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 01:20:47 PM (IST)
    Gold Rate Today: 25 नवंबर को सोने की कीमत में आई उछाल, 1630 रुपये हुआ महंगा; पढ़ें आज के भाव
    सोने के दाम ने एक बार फिर छलांग लगाई है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. भोपाल में सोना 1,540 रुपए उछला, 24 कैरेट महंगा।
    2. चांदी 2,800 रुपए बढ़कर 157,930 रुपए किलो हुई।
    3. राष्ट्रीय बाजार में सोना 1,630 रुपए महंगा हुआ।

    बिजनेस डेस्क। देशभर में सोने-चांदी के बाजारों में आज तेजी का माहौल बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती और घरेलू मांग बढ़ने से दोनों धातुओं के दाम में बड़ा उछाल देखने को मिला। राजधानी भोपाल के सराफा बाजार में मंगलवार को सोना-चांदी के दामों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

    भोपाल में सोने-चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल

    मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज 24 कैरेट सोना 1,540 रुपए महंगा होकर 125,910 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। बीते दिन इसका भाव 124,370 रुपए था। वहीं चांदी ने भी छलांग लगाई है। आज चांदी 157,930 रुपए प्रति किलो हो गई, जबकि सोमवार को इसके दाम 155,130 रुपए प्रति किलो थे। यानी चांदी 2,800 रुपए महंगी हुई है।


    राष्ट्रीय स्तर पर भी सोने-चांदी में तेजी

    • देशभर में सोने-चांदी के भाव लगातार ऊपर जा रहे हैं। आज भारतीय बाजार में सोना 1,630 रुपए चढ़कर 126,090 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

    • चांदी 2,830 रुपए बढ़कर 158,070 रुपए प्रति किलो बिक रही है। बीते दिन सोने का भाव 124,460 रुपए जबकि चांदी का भाव 155,240 रुपए प्रति किलो था। बढ़ती मांग और अंतरराष्ट्रीय मजबूती इस उछाल की बड़ी वजह मानी जा रही है।

    सोना खरीदते समय हॉलमार्क जरूर देखें

    सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता की जांच करना बेहद जरूरी है। भारत में BIS हॉलमार्क ही सोने की सरकारी गारंटी माना जाता है। हर कैरेट का अलग-अलग हॉलमार्क अंक होता है, जिसे देखकर ही गहने खरीदें।

