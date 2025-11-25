Gold Rate Today: 25 नवंबर को सोने की कीमत में आई उछाल, 1630 रुपये हुआ महंगा; पढ़ें आज के भाव

बिजनेस डेस्क। देशभर में सोने-चांदी के बाजारों में आज तेजी का माहौल बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती और घरेलू मांग बढ़ने से दोनों धातुओं के दाम में बड़ा उछाल देखने को मिला। राजधानी भोपाल के सराफा बाजार में मंगलवार को सोना-चांदी के दामों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

भोपाल में सोने-चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज 24 कैरेट सोना 1,540 रुपए महंगा होकर 125,910 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। बीते दिन इसका भाव 124,370 रुपए था। वहीं चांदी ने भी छलांग लगाई है। आज चांदी 157,930 रुपए प्रति किलो हो गई, जबकि सोमवार को इसके दाम 155,130 रुपए प्रति किलो थे। यानी चांदी 2,800 रुपए महंगी हुई है।