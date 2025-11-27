Gold Rate Today: सोने की कीमत में नहीं रुक रही तेजी, 27 नवंबर को इतना हुए 24 कैरेट के भाव

बिजनेस डेस्क। अगर आप सोने–चांदी के गहने बनवाने या खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ताजा रेट जरूर जांच लें। इन दिनों सोना और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बुधवार की तुलना में आज दोनों धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,18,750 रुपये पर पहुंच गया है। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,24,690 रुपये प्रति 10 ग्राम है। पिछले दिन की तुलना में 22 कैरेट सोने में 800 रुपये और 24 कैरेट में 840 रुपये की तेजी आई है। चांदी भी महंगी हुई है। बुधवार को जहां चांदी 1,74,000 रुपये प्रति किलो बिक रही थी। आज इसका भाव 1,76,000 रुपये हो गया है। 2000 रुपये का उछाल।

बोकारो, जमशेदपुर और देवघर में भी सोने-चांदी के दाम में बढ़त दर्ज की गई है। बोकारो में आज 22 कैरेट सोना 1,19,800 रुपये और 24 कैरेट 1,26,240 रुपये प्रति 10 ग्राम है। जमशेदपुर में 22 कैरेट सोना 1,17,250 रुपये और 24 कैरेट 1,28,000 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। वहीं देवघर में 22 कैरेट सोना 1,15,848 रुपये और 24 कैरेट 1,26,380 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से मिल रहा है। सोना खरीदते समय ध्यान रखें ये बात सोने के गहने खरीदते समय उसकी क्वालिटी पर खास ध्यान देना जरूरी है। हॉलमार्क देखकर ही खरीदारी करनी चाहिए। हॉलमार्क सोने की शुद्धता और सरकारी प्रमाणिकता की पहचान है। साथ ही मेकिंग चार्ज और GST की पूरी जानकारी लेकर ही अंतिम कीमत तय करें।