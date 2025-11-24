Gold Rate Today: 24 नवंबर को सोने-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट, ग्राहकों के लिए सुनहरा मौका

मेरी खबरें
    सोना-चांदी की कीमतों में आज तेज गिरावट देखने को मिली। IBJA और दिल्ली बाजार दोनों में सोना-चांदी के दाम नीचे आए। MCX पर भी वायदा कीमतों में भारी गिरावट दर्ज हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी जारी रहने से घरेलू बाजार पर सीधा असर पड़ा है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 08:00:56 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 08:00:56 AM (IST)
    1. IBJA के मुताबिक सोना-चांदी के भाव आज फिर घटे।
    2. दिल्ली में सोना 600 रुपये सस्ता होकर बंद हुआ।
    3. चांदी 2,000 रुपये टूटकर 1,56,000 रुपये प्रति किलो।

    बिजनेस डेस्क। देशभर में सोना और चांदी के भाव लगातार बदल रहे हैं। कभी तेज गिरावट देखी जा रही है, तो कभी मामूली बढ़ोतरी। सोमवार सुबह इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) ने सोने और चांदी दोनों के रेट्स जारी किए। दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है।

    शादी-विवाह सीजन के बीच इन कीमतों का गिराना ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। निवेशक थोड़ा चिंता कर सकते हैं। MCX पर भी सोना-चांदी के वायदा भावों में बड़ी गिरावट देखी गई है।

    ऐसे में आइए जानते हैं सोने-चांदी के ताजा रेट....

    IBJA में सोने-चांदी दोनों में गिरावट (Gold Rate Today In Hindi)

    • इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार सोमवार सुबह 24 कैरेट सोने का दाम घटकर 1,23,146 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।

    • 23 कैरेट सोना 1,22,653 रुपये, 22 कैरेट 1,12,802 रुपये, 18 कैरेट 92,360 रुपये और 14 कैरेट सोना 72,040 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया था। चांदी 999 की शुद्धता के साथ गिरकर 1,51,129 रुपये प्रति किलोग्राम तक आ गई।


    दिल्ली में सोने-चांदी के दाम में बड़ी गिरावट

    • ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली में सोना 600 रुपये सस्ता होकर 1,26,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। 99.5% शुद्धता वाला सोना भी 600 रुपये गिरकर 1,25,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

    • चांदी की कीमत 2,000 रुपये की भारी गिरावट के साथ 1,56,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी में कमजोरी दिखी, जहां स्पॉट गोल्ड 0.38% और चांदी फ्यूचर्स 2.13% गिरावट के साथ ट्रेड हुए।

    MCX में सोना-चांदी के वायदा भाव कमजोर

    मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी गिरावट का दौर जारी है।

    • सोना (दिसंबर अनुबंध) 355 रुपये टूटकर 1,22,372 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

    • चांदी (दिसंबर अनुबंध) 2,111 रुपये की भारी गिरावट के साथ 1,52,040 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।

