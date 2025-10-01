आज सोने का भाव: भारत में 18K, 22K और 24K सोने के दाम बढ़े, प्रमुख शहरों ये हैं दाम

आज सोने का भाव: भारत में बुधवार, 1 अक्टूबर, 2025 को सोने की कीमतों में वृद्धि जारी रही, 24 कैरेट सोने की दरें 120 रुपये प्रति ग्राम बढ़ गईं। 22 कैरेट सोने की कीमत में भी 110 रुपये प्रति ग्राम की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, जबकि 18 कैरेट सोना कल की दरों की तुलना में 90 रुपये प्रति ग्राम महंगा हो गया।

24 कैरेट सोने की कीमत, जो सबसे शुद्ध रूप है, 11,864 रुपये प्रति ग्राम रही, जो कल 11,744 रुपये थी। इसी तरह, 22 कैरेट सोना, जिसका व्यापक रूप से आभूषणों के लिए उपयोग किया जाता है, अब 10,875 रुपये प्रति ग्राम पर है, जो पिछले दिन 10,765 रुपये से उल्लेखनीय वृद्धि है। 18 कैरेट सोने की कीमत 8,808 रुपये से बढ़कर 8,898 रुपये प्रति ग्राम हो गई है।

पीली धातु की कीमत में यह लगातार वृद्धि निवेशकों और उपभोक्ताओं द्वारा समान रूप से देखी जा रही है, खासकर त्योहारी सीजन के आने के साथ।

भारत में आज सोने की कीमत (प्रति ग्राम)