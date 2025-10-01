मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    आज सोने का भाव: भारत में 18K, 22K और 24K सोने के दाम बढ़े, प्रमुख शहरों ये हैं दाम

    आज सोने का भाव: 24 कैरेट सोने की कीमत, जो सबसे शुद्ध रूप है, 11,864 रुपये प्रति ग्राम रही, जो कल 11,744 रुपये थी। इसी तरह, 22 कैरेट सोना, जिसका व्यापक रूप से आभूषणों के लिए उपयोग किया जाता है, अब 10,875 रुपये प्रति ग्राम पर है, जो पिछले दिन 10,765 रुपये से उल्लेखनीय वृद्धि है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 05:46:58 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 06:47:23 PM (IST)
    आज सोने का भाव: भारत में 18K, 22K और 24K सोने के दाम बढ़े, प्रमुख शहरों ये हैं दाम
    आज के सोने के दाम।

    HighLights

    1. 24 कैरेट सोने की कीमत, जो सबसे शुद्ध रूप है, 11,864 रुपये प्रति ग्राम रही।
    2. 18 कैरेट सोने की कीमत 8,808 रुपये से बढ़कर 8,898 प्रति ग्राम हो गई है।
    3. यह वृद्धि निवेशकों और उपभोक्ताओं द्वारा समान रूप से भी देखी जा रही है।

    आज सोने का भाव: भारत में बुधवार, 1 अक्टूबर, 2025 को सोने की कीमतों में वृद्धि जारी रही, 24 कैरेट सोने की दरें 120 रुपये प्रति ग्राम बढ़ गईं। 22 कैरेट सोने की कीमत में भी 110 रुपये प्रति ग्राम की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, जबकि 18 कैरेट सोना कल की दरों की तुलना में 90 रुपये प्रति ग्राम महंगा हो गया।

    24 कैरेट सोने की कीमत, जो सबसे शुद्ध रूप है, 11,864 रुपये प्रति ग्राम रही, जो कल 11,744 रुपये थी। इसी तरह, 22 कैरेट सोना, जिसका व्यापक रूप से आभूषणों के लिए उपयोग किया जाता है, अब 10,875 रुपये प्रति ग्राम पर है, जो पिछले दिन 10,765 रुपये से उल्लेखनीय वृद्धि है। 18 कैरेट सोने की कीमत 8,808 रुपये से बढ़कर 8,898 रुपये प्रति ग्राम हो गई है।

    पीली धातु की कीमत में यह लगातार वृद्धि निवेशकों और उपभोक्ताओं द्वारा समान रूप से देखी जा रही है, खासकर त्योहारी सीजन के आने के साथ।

    भारत में आज सोने की कीमत (प्रति ग्राम)

    शहर 18K सोने की दर (रु) 22K सोने की दर (रु) 24K सोने की दर (रु)
    मुंबई 88,730 1,08,450 1,18,310
    दिल्ली 88,830 1,08,600 1,18,460
    बैंगलोर 88,730 1,08,450 1,18,310
    चेन्नई 89,900 1,08,500 1,18,360
    कोलकाता 87,670 1,08,450 1,18,310
    हैदराबाद 88,730 1,08,450 1,18,310

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.