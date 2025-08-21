मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Gold Rate Today: सोने की कीमतों में मामूली गिरावट, देखें आपके शहर में गोल्ड के दाम

    भारत में आज सोने की कीमतें स्थिर रहीं, हालांकि कुछ स्थानों पर मामूली गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना 10,014 रुपये प्रति ग्राम पर रहा। दिल्ली, वडोदरा और अहमदाबाद में कीमतें थोड़ी अधिक रहीं। विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार और डॉलर इंडेक्स से यह उतार-चढ़ाव जुड़ा है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 12:25:13 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 02:06:31 PM (IST)
    Gold Rate Today: सोने की कीमतों में मामूली गिरावट, देखें आपके शहर में गोल्ड के दाम
    सोने की कीमतों में मामूली गिरावट।

    HighLights

    1. 24 कैरेट सोना 10,014 रुपये प्रति ग्राम दर्ज।
    2. 22 कैरेट सोना 9,179 रुपये 18 कैरेट 7,510 रुपये दर्ज।
    3. दिल्ली में 24 कैरेट सोना 10,029 रुपये प्रति ग्राम।

    बिजनेस डेस्क, इंदौर। भारत में सोने की कीमतें आज स्थिर रहीं। कुछ स्थानों पर मामूली गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना 10,014 रुपये प्रति ग्राम पर दर्ज हुआ, जो कल की तुलना में 1 रुपये कम है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 9,179 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 7,510 रुपये प्रति ग्राम पर रहा।

    24 कैरेट सोने के दाम में मामूली गिरावट

    आंकड़ों के अनुसार 8 ग्राम 24 कैरेट सोना 80,112 रुपये पर दर्ज हुआ है। सोने की 10 ग्राम की कीमत 1,00,140 रुपये रही। 100 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 10,01,400 रुपये रहा, जो कल की तुलना में 100 रुपये कम है।

    देश के प्रमुख शहरों में सोने का भाव

    • देश के बड़े शहरों में सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और केरल में 24 कैरेट सोना 10,014 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना 9,179 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 7,510 रुपये प्रति ग्राम रहा। चेन्नई में 18 कैरेट सोने की कीमत थोड़ी अधिक 7,589 रुपये दर्ज की गई।

    • दिल्ली में 24 कैरेट सोना 10,029 रुपये और 22 कैरेट सोना 9,194 रुपये प्रति ग्राम रहा। वडोदरा और अहमदाबाद में 24 कैरेट सोना 10,019 रुपये और 22 कैरेट सोना 9,184 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया।

    निवेशकों के लिए संकेत

    विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों में यह मामूली उतार-चढ़ाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिरता और डॉलर इंडेक्स की चाल से जुड़ा है। फिलहाल घरेलू बाजार में स्थिरता बनी रहने की संभावना है, जिससे निवेशक सोने में लंबी अवधि के लिए निवेश को सुरक्षित मान सकते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.