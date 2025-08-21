Gold Rate Today: सोने की कीमतों में मामूली गिरावट, देखें आपके शहर में गोल्ड के दाम

बिजनेस डेस्क, इंदौर। भारत में सोने की कीमतें आज स्थिर रहीं। कुछ स्थानों पर मामूली गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना 10,014 रुपये प्रति ग्राम पर दर्ज हुआ, जो कल की तुलना में 1 रुपये कम है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 9,179 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 7,510 रुपये प्रति ग्राम पर रहा।

24 कैरेट सोने के दाम में मामूली गिरावट आंकड़ों के अनुसार 8 ग्राम 24 कैरेट सोना 80,112 रुपये पर दर्ज हुआ है। सोने की 10 ग्राम की कीमत 1,00,140 रुपये रही। 100 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 10,01,400 रुपये रहा, जो कल की तुलना में 100 रुपये कम है।