    Gold Rate Today: सोने की कीमत में नहीं थम रही गिरावट, 10 नवंबर को इतना हुआ सस्ता

    देशभर में आज सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना 12,201 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया, जबकि 22 और 18 कैरेट में भी 1 रुपये की कमी आई। चांदी के भाव स्थिर बने हुए हैं। विशेषज्ञों ने बाजार को स्थिर बताया है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 11:35:20 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 11:38:05 AM (IST)
    सोने-चांदी के भाव में गिरावट। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. सोने के दाम में आज हल्की गिरावट दर्ज हुई।
    2. 24 कैरेट सोना 12,201 रुपये प्रति ग्राम रहा।
    3. 22 कैरेट सोना 11,184 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंचा।

    बिजनेस डेस्क। देशभर में सोने और चांदी की कीमतों में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई है। मांग और वैश्विक आर्थिक रुझानों के साथ-साथ मुद्रास्फीति के दबाव ने कीमती धातुओं के दामों को प्रभावित किया है। 24 कैरेट सोना (999 प्योरिटी) फिलहाल 12,201 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है, जो बीते दिन के मुकाबले 1 रुपये सस्ता है। 22 कैरेट सोने की कीमत 11,184 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 9,151 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया है।

    24 कैरेट सोना में मामूली गिरावट

    24 कैरेट सोने के दाम में आज 1 रुपये की गिरावट आई है। अब यह 12,201 रुपये प्रति ग्राम पर है। बड़ी मात्रा में देखें तो 8 ग्राम सोने की कीमत 97,608 रुपये (8 रुपये कम), 10 ग्राम की 1,22,010 रुपये (10 रुपये कम) और 100 ग्राम की 12,20,100 रुपये (100 रुपये कम) दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही हल्की गिरावट से बाजार में स्थिरता बनी हुई है।


    22 कैरेट सोना के दाम

    गहनों में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला 22 कैरेट सोना भी आज सस्ता हुआ है। इसकी कीमत 11,184 रुपये प्रति ग्राम रही, जो कल से 1 रुपये कम है। 8 ग्राम 89,472 रुपये, 10 ग्राम 1,11,840 रुपये और 100 ग्राम 11,18,400 रुपये पर बिक रहा है। गिरावट मामूली है, लेकिन शादी-ब्याह के सीजन में खरीदारों को राहत दे सकती है।

    18 कैरेट सोना निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प

    18 कैरेट सोने की कीमत 9,151 रुपये प्रति ग्राम रही, जो 1 रुपये की गिरावट दर्शाती है। 10 ग्राम सोना अब 91,510 रुपये और 100 ग्राम 9,15,100 रुपये में मिल रहा है। इसकी कम कीमत के कारण यह छोटे निवेशकों और फैशन ज्वेलरी के लिए लोकप्रिय विकल्प बना हुआ है।

    चांदी के भाव में स्थिरता

    GoodReturns.com के अनुसार, आज भारत में चांदी की कीमत 152.40 रुपये प्रति ग्राम और 1,52,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। वैश्विक बाजार में कीमतें स्थिर हैं, हालांकि रुपये की कमजोरी से घरेलू स्तर पर कीमतों में हलचल देखी जा सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक, आने वाले दिनों में सोने-चांदी के दाम अंतरराष्ट्रीय रुझानों और डॉलर की मजबूती पर निर्भर रहेंगे।

