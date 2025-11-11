Gold Rate Today: सोने-चांदी के दामों में उछाल, जनवरी 2025 से अब तक 56 फीसदी बढ़ा
भारत में मंगलवार को सोना-चांदी के दाम लगातार दूसरे दिन बढ़े। अमेरिकी फेड की दरों में संभावित कटौती और शटडाउन समाधान की उम्मीदों से बाजार में तेजी आई। 24 कैरेट सोना 1,25,370 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,56,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई।
Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 11:40:20 AM (IST)
Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 11:40:20 AM (IST)
मंगलवार को सोने और चांदी के दामों में तेजी। (फाइल फोटो)
HighLights
बिजनेस डेस्क। Gold Price In India: भारत में मंगलवार को सोने और चांदी के दामों में तेजी दर्ज की गई। अमेरिकी सरकार के शटडाउन संकट के समाधान की उम्मीदों और दिसंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की अटकलों के बीच कीमती धातुओं में खरीदारी का रुख मजबूत हुआ है।
मुंबई में 24 कैरेट सोना
- मुंबई में मंगलवार को 24 कैरेट सोना 1,25,370 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,14,923 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। ये दाम जीएसटी और मेकिंग चार्ज के बिना बताए गए हैं। चांदी का भाव 1,56,000 रुपये प्रति किलोग्राम रहा।
एमसीएक्स पर दिसंबर 5 कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोना 1,25,135 रुपये प्रति 10 ग्राम पर 0.94% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था, जबकि चांदी 1,55,450 रुपये प्रति किलोग्राम पर 1.16% की बढ़त के साथ कारोबार कर रही थी।
दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में भी तेजी
दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,25,230 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,55,790 रुपये प्रति किलोग्राम रही। कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,25,170 और चेन्नई में 1,25,600 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज हुआ। अहमदाबाद और बेंगलुरु में भी सोना 1,25,500 और 1,25,450 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया।
20 वर्षों में सोने ने दिया 1,200% रिटर्न
2005 में जहां सोने का भाव 7,638 रुपये प्रति 10 ग्राम था। 2025 में यह बढ़कर 1,25,000 रुपये से ऊपर पहुंच गया है। बीते दो दशकों में सोने ने 1,200% की जबरदस्त बढ़त दर्ज की है। निवेशकों के लिए यह 16 वर्षों में सकारात्मक रिटर्न देने वाला एसेट साबित हुआ है। साल 2025 में अब तक सोने ने 56% की YTD बढ़त दर्ज की है।
निवेशकों के लिए संकेत
विश्लेषकों का मानना है कि अगर अमेरिकी फेड दरों में कटौती करता है, तो डॉलर कमजोर होगा और सोने की कीमतों में और तेजी देखी जा सकती है। ऐसे में दीवाली और शादी सीजन में सोने-चांदी की मांग और बढ़ने की उम्मीद है।