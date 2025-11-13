Gold Price Today: सोने ने फिर पकड़ी रफ्तार, चांदी में आई जबरदस्त उछाल; जानें क्या आपके शहर के भाव

बिजनेस डेस्क। 13 नवंबर गुरुवार को कीमती धातुओं के बाजार में तेजी का माहौल है। जहां सोने (Gold Price) के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं चांदी (Silver Price) ने तो कमोडिटी मार्केट में तूफानी रफ्तार पकड़ ली है। सुबह बाजार खुलते ही निवेशकों में उत्साह देखने को मिला। एमसीएक्स (MCX) पर सोने और चांदी दोनों में मजबूत तेजी बनी हुई है।
सुबह 10:36 बजे एमसीएक्स में सोने के भाव में 523 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखी गई। इसके साथ ही सोने का दाम बढ़कर 126,970 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में सोने ने 126,337 रुपये का न्यूनतम और 127,271 रुपये का अधिकतम स्तर छुआ।
चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज हुआ है। सुबह 10:40 बजे एमसीएक्स पर एक किलो चांदी का भाव 164,715 रुपये दर्ज किया गया, जो 2624 रुपये की बढ़ोतरी के साथ आया। कारोबार के दौरान चांदी ने 163,000 रुपये प्रति किलो का लो और 165,818 रुपये प्रति किलो का हाई स्तर बनाया।
कमोडिटी बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार में मांग बढ़ने और डॉलर इंडेक्स में गिरावट के चलते सोने-चांदी की कीमतों में यह तेजी देखने को मिल रही है।
देश के विभिन्न शहरों में सोने के दामों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला।