मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Gold Rate Today: 8 अक्टूबर को सोने की कीमत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, आज बनाया नया हाई

    भारत में 8 अक्टूबर को सोने की कीमतों में फिर उछाल दर्ज हुआ। 24 कैरेट सोना 12,207 प्रति ग्राम पहुंच गया, जबकि 22 कैरेट और 18 कैरेट के भावों में भी बढ़ोतरी हुई। दिवाली से पहले बढ़ती मांग और वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव के कारण कीमतों में तेजी बनी हुई है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 12:45:59 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 12:45:59 PM (IST)
    Gold Rate Today: 8 अक्टूबर को सोने की कीमत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, आज बनाया नया हाई
    सोने की कीमत छुआ आसमान। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 24 कैरेट सोना 12,207 प्रति ग्राम पहुंचा।
    2. 22 कैरेट सोना 11,200 प्रति ग्राम दर्ज हुआ।
    3. त्योहारों से पहले सोने की मांग बढ़ी।

    बिजनेस डेस्क। भारत में सोने की कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। त्योहारों का मौसम शुरू होते ही निवेशकों का रुझान तेजी से सोने की ओर बढ़ रहा है। सोमवार 8 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 115 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 12,207 रुपये प्रति ग्राम पहुंच गई है। रविवार को इसका भाव 12,092 रुपये प्रति ग्राम था। इसी तरह 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दामों में भी उछाल दर्ज किया गया है।

    24 कैरेट सोना 12,207 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा

    सोमवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 12,207 रुपये प्रति ग्राम रही, जो कि कल की तुलना में 115 रुपये अधिक है। 22 कैरेट सोने का दाम 11,200 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 9,167 रुपये प्रति ग्राम पहुंच गया। विशेषज्ञों का मानना है कि दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों से पहले बाजार में सोने की मांग बढ़ने के कारण कीमतों में यह तेजी आई है।

    त्योहारों और निवेशकों की बढ़ती मांग का असर

    दिवाली से पहले पारंपरिक रूप से लोग सोने की खरीदारी को शुभ मानते हैं। यही कारण है कि इस समय निवेशकों और आम उपभोक्ताओं की ओर से खरीदारी बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू मांग के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता ने भी सोने के भाव को ऊंचा किया है।

    वैश्विक कारणों से भी बढ़ी कीमतें

    अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने की कीमतें कई आर्थिक और भू-राजनीतिक कारणों से प्रभावित हुई हैं। रूस के तेल निर्यात में उतार-चढ़ाव, अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ, भारत के व्यापारिक तनाव और डॉलर-रुपया विनिमय दर में गिरावट जैसे कारणों ने सोने की दरों में तेजी लाने में भूमिका निभाई है।

    देश के प्रमुख शहरों में सोने के भाव

    आज के भाव के अनुसार, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 24 कैरेट सोना 12,202 रुपये से 12,207 रुपये प्रति ग्राम के बीच बिक रहा है। चेन्नई में यह सबसे अधिक 12,218 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत प्रमुख शहरों में 11,185 रुपये से 11,200 रुपये प्रति ग्राम रही।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.