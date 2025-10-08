Gold Rate Today: 8 अक्टूबर को सोने की कीमत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, आज बनाया नया हाई

बिजनेस डेस्क। भारत में सोने की कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। त्योहारों का मौसम शुरू होते ही निवेशकों का रुझान तेजी से सोने की ओर बढ़ रहा है। सोमवार 8 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 115 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 12,207 रुपये प्रति ग्राम पहुंच गई है। रविवार को इसका भाव 12,092 रुपये प्रति ग्राम था। इसी तरह 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दामों में भी उछाल दर्ज किया गया है।

24 कैरेट सोना 12,207 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा सोमवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 12,207 रुपये प्रति ग्राम रही, जो कि कल की तुलना में 115 रुपये अधिक है। 22 कैरेट सोने का दाम 11,200 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 9,167 रुपये प्रति ग्राम पहुंच गया। विशेषज्ञों का मानना है कि दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों से पहले बाजार में सोने की मांग बढ़ने के कारण कीमतों में यह तेजी आई है।

त्योहारों और निवेशकों की बढ़ती मांग का असर दिवाली से पहले पारंपरिक रूप से लोग सोने की खरीदारी को शुभ मानते हैं। यही कारण है कि इस समय निवेशकों और आम उपभोक्ताओं की ओर से खरीदारी बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू मांग के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता ने भी सोने के भाव को ऊंचा किया है। वैश्विक कारणों से भी बढ़ी कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने की कीमतें कई आर्थिक और भू-राजनीतिक कारणों से प्रभावित हुई हैं। रूस के तेल निर्यात में उतार-चढ़ाव, अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ, भारत के व्यापारिक तनाव और डॉलर-रुपया विनिमय दर में गिरावट जैसे कारणों ने सोने की दरों में तेजी लाने में भूमिका निभाई है।